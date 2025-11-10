洪灝﹕A股升勢未完　當前獲利了結為時過早　冀4000點成新支持位

資深分析師﹑蓮華資管首席投資官洪灝，近日在與瑞士寶盛的月度對話中，談到近期一系列重要會議對市場的影響，並展望了2026年的趨勢機會，同時對黃金、美元等資產走勢作出分析判斷。核心觀點如下：



1、科技自主是長期戰略。「十五五」期間中國科技自主是核心方向，尤其在AI與晶片領域實現獨立自強是大概率事件。這需要持續5年甚至更長時間的投入，是一個長期戰略而非短期機會。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

中美休戰屬緩兵之計

2、中美貿易休戰是緩兵之計。近期達成的「一年休戰」協定實質是緩兵之計。雙方都在利用這段時間降低對彼此的依賴，中國正積極開拓東盟、一帶一路等替代市場以抵消美國影響。

3.、A股趨勢尚未結束。A股（上證指數）突破4000點後趨勢仍將延續。雖然整數關口需要震盪整固，但當前獲利了結為時過早，希望4000點成為一個新的支持位，讓這個市場繼續上升。

4、把握季節性行情機會。A股存在明顯的季節性特徵，每年11月至次年2月通常出現「春季攻勢」。這與年初信貸投放周期密切相關，為市場提供了明確的投資時間視窗。

深圳商場Coco Park。（吳美松攝）

投資重點關注消費及科技

5、關注政策傾斜行業。未來投資應重點關注消費、科技及出海主題等政策支援領域。這些行業將在「十五五」期間持續獲得政策紅利，具備較好的表現機會。

6、債市操作相當於迷你QE。人民銀行重啟債券交易可視為「小型量化寬鬆」。這一政策信號尚未被市場充分定價，其對流動性的實質改善將對股債市場產生積極影響。

7、黃金進入寬幅震盪期。黃金預計將在每盎司3500美元至4500美元區間寬幅震盪。這種上有頂下有底的格局將為投資者提供更多交易機會，單邊上漲行情可能暫告段落。

美元長期貶值趨勢不變

8、美元長期貶值趨勢不變。美元短期可能出現技術性反彈，但長期貶值趨勢難以改變。從配置角度建議繼續增持非美元資產，把握貨幣格局變化的長期機會。

9、國內晶片需求將爆發。隨著政策要求雲計算中心優先採用國產晶片，國內晶片產業鏈將迎來巨大需求。這一趨勢將在未來幾年日益明顯，推動產業鏈快速發展。

10、信貸週周支撐市場表現。年初信貸投放高峰對市場形成重要支撐。銀行放貸意願增強將推動經濟良性迴圈，這一季節性規律將在明年繼續發揮作用。