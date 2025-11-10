新股集資額拋離美國　謝清海﹕鞏港金融中心地位對中國屬重要

香港新股市場今年相當熱鬧，不少大型企業如寧德時代（3750）及藍思科技（6613）先後登陸港股市場。截至今年10月，年內本港新股集資額達到240億美元，不單止較同期紐約新股集資185億美元高，若與去年同期相比，按年增幅達到2倍。



新加坡《商業時報》報道，人稱「股壇金手指」﹑惠理集團 （0806） 聯合創辦人兼港交所（0388）獨立非執行董事的謝清海指出，港股市場自去年11月首周，即特朗普成功再度當選美國總統時起動，同月稍後國務院副總理何立峰來港出席國際金融領袖投資峰會並發表講話，重申中央致力維護香港作為國際金融中心的地位。



謝清海表示，「將香港建設、鞏固和發展成為國際金融中心，不僅對香港本身至關重要，對國家同樣重要」，這明顯與中美關係日益疏遠有關，中國需要自己的國際金融中心，而香港是內地唯一的國際金融中心，故加強發展香港國際金融中心便成為當務之急的事。

港股市場成內企上市目的地

他續稱，之後大批已在上海、深圳甚至紐約上市的內地企業開始籌備來港上市，「當局可以放慢上市速度，也可以加快，這時他們選擇加速」，而對於需要海外資金的內地企業來說，香港無疑是目的地。

謝清海認為，現時中央樂於將香港建設成國際金融中心，紐約對中資企業的歡迎度有所下降，促使更多公司回流，而且部分曾傾向於紐約上市的中資企業，亦選擇了香港。

年內新股平均升9%

謝清海指，投資者對新股的熱情，可從今年新股上市的表現印證，今年來新股平均升幅達9%，扭轉近年低迷局面，相信這主要歸因於內地樓市表現不濟後，龐大的私人儲蓄正尋求其他投資出路。

截至今年10月31日，港交所仍有逾300家公司排隊上市。