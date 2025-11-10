北水今日淨流入66.5億元　歷來累計淨流入破5萬億元｜互聯互通

港股市場迎來了新的里程碑。11月10日，南向資金通過港股通淨買入66.54億元，使得年內淨買入額突破1.3萬億元。



自港股通開通以來的累計淨流入規模也突破5萬億元，刷新互聯互通機制開通以來的最高紀錄。