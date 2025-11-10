施羅德﹕若地緣政治未見顯著變化　料黃金佔投資組合進一步提升

金價早前升穿4,300美元後，從高位回落，在上月21日，更單日下跌5.5%，為黃金歷史上十大單日跌幅的日子之一。市場人士認為，這是金價見頂的信號，更與2011年9月見頂後出現40%跌幅的趨勢。施羅德投資資產管理資深投資組合經理（黃金與大宗商品）James Luke表示，整體而言，若地緣政治或財政趨勢沒有顯著變化，預計投資組合中的黃金持倉（包括新興市場央行資產、投資者資產組合及家庭住戶儲備）將進一步提升。關鍵在於，施羅德認為推動金價上升的將是價格，而非購買量，這是由於環球股票和固定收益資產規模與可用黃金供應量之間的巨大失衡所致。



然而，施羅德認為，目前的情況與2011年無法相比。相反，認為以下因素導致近期金價的跌幅：自8月底以來的急速上漲：金價於短短數月內上漲超過30%，創下歷史上最快的每盎司金價升1,000美元的紀錄，並吸引投資者更廣泛的參與。該行認為這樣的情況是過熱，但並不認為黃金市場已經見頂。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

他表示「地緣政治趨勢」涵蓋國際秩序中由單極向多極化的轉變。「財政趨勢」則包括很多主要經濟體不斷上升的債務與財政赤字，以及向財政主導的政策轉變。施羅德認為，這些趨勢尚未解決。 這些宏觀趨勢的不確定性對對沖需求產生深遠影響。

此外，地緣政治與財政兩大因素具有自我強化的特徵。例如，當產業供應鏈重組的規模越來越大時，財政空間已經極為有限。就貨幣而言，這些趨勢對美元本身的威脅較小，但對整個法定貨幣體系的穩定性構成更大的挑戰。 雖然並非所有人都認同其觀點，但認為那些與其觀點一致的投資者應該保持耐心，繼續堅守黃金配置。