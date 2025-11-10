比亞迪車展登陸灣仔海濱　稱在港市佔25%　冀明年引智駕功能來港

比亞迪（1211）在港舉辦免費戶外車展「比亞迪香港科技周」，已登陸灣仔海濱，直至11日。除卻展出在港開售的全部車型，同時展出旗下百萬元價位的高端品牌仰望U8、U9以及電動的士（e6）和電動巴士（B12D）。

公司亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮透露，今年首十個月，比亞迪在港私家車交付超過7,800輛，市佔率約為25％，希望明年可以把一些官方認可的智能駕駛技術，也帶入香港。

在港市佔率25% 30至40萬SUV最暢銷

劉學亮介紹指，本港電動車滲透率位居全球前列，目前比亞迪已推出8款車型來港，乘用車總體交付已約2萬輛。

在車型方面，他指出儘管今年不會再引入新車型，但已經兼顧不同人群和年齡的需求。從銷售表現看，30至40萬價位的SUV車型在港最為暢銷，明年有望將旗下豪華品牌仰望一併帶入本港。

與8月披露數據時相比，公司在港佔有率略下滑4個百分點，劉學亮回應指，其實上個月銷量超過930台，是登陸以來最高的單月銷量。市佔率變動，反而意味著香港品牌變豐富，對於香港市場和消費者是利好的。

冀明年引智能駕駛技術入港 已參與雲巴招標討論

其續指，今次展出的智能駕駛技術，目前還沒有搭載進入香港市場，希望明年可以逐步推進，將官方認可的技術有序帶入本港，料最有機會先搭載的，會是自動泊車。

在公共交通方面，劉學亮表示，目前本港路面的電動巴士中，有90％都是比亞迪的。此外，早先《施政報告》有所提及的無人駕駛高架車雲巴技術，公司也希望帶入本港。政府上月底就「啟德智慧綠色集體運輸系統」合約公開招標，劉學亮指，比亞迪已有參與相關事宜的討論。