蘋果據報推遲發布新一款iPhone Air　因銷量欠理想

蘋果在今年9月上旬推出新一款iPhone，當中包括第一代iPhone Air。據報由於銷售欠佳，該公司已經大幅削減iPhone Air產量。



據《The Information》引述消息稱，蘋果正在推遲明年擬發布新一代iPhone Air，不會像早前計劃那樣，在2026年秋季發布。

指富士康僅為iPhone Air保留一條半生產線

報道稱，作為iPhone Air兩家組裝廠之一的富士康，只保留一條半iPhone Air生產線，其他生產線已經拆除，並預計在本月底前完全停止生產這款產品。

另一家組裝商立訊精密，則在10月底已經全面停產iPhone Air。相比之下，富士康和立訊精密仍為暢銷型號iPhone 17 Pro系列投入數十條生產線。

走輕薄機路線的iPhone Air除便攜表現出眾、兼用上A19 Pro晶片外，其又配置自家5G數據機新作C1X，高效同時更慳電。（Apple.com）

儘管蘋果僅為iPhone Air預留約10%的產能，其餘大多數產能仍用於基礎款及Pro系列，但iPhone Air產量中仍有相當一部分未售出，這款手機的庫存充足，無論在線上或線下渠道都能買到，這與其他型號形成鮮明對比。

被指為追求機身纖薄電池續航

iPhone Air的宣傳重點在於輕薄與耐用，但許多評測人士批評，為追求機身纖薄，蘋果犧牲了iPhone Air電池續航、相機表現和揚聲器效果。