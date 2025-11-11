歐盟擬要求成員國移除華為等中資電訊設備　中興早段偏軟

《彭博》引述知情人士報道，歐盟委員會正研究迫使歐盟成員國逐步在電訊網絡中，移除華為和中興通訊（0763）設備。



中興今日（11日）早段股價偏軟，最新報31.72元，跌0.3%，成交額為8,410萬元。

2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的中興標誌。（Reuters）

將建議轉化成具法律約束力

報道稱，歐盟委員會副主席Henna Virkkunen希望，將歐委會2020年關於停止在移動網絡中使用高風險供應商的建議，轉化為具有法律約束力的要求。儘管基礎設施相關決策掌握在各國政府手中，但其提案將要求歐盟國家遵循委員會的安全指導方針。她還在研究限制中國設備供應商在固定線路網絡中的使用。

隨着中國與歐盟的經貿和政治關係陷入緊張，歐盟愈發關注中國電訊設備製造商帶來的風險，並擔心將關鍵國家基礎設施的控制權交給與北京當局關係密切的公司可能會損害國家安全利益。

2025年11月8日，在中國浙江省桐鄉市烏鎮舉行的世界互聯網大會上，展示的華為標誌。（Reuters）

知情人士指出，委員會還在考慮採取措施，迫使非歐盟國家不要依賴中國供應商，包括停止向那些通過「全球門戶」（Global Gateway）計劃來採購華為設備的國家發放相關款項。

擬推動非歐盟國家不再依賴中國供應商

報道稱，隨着德國和芬蘭考慮對中國供應商實施更嚴格限制，歐洲各地對華為和中興通訊的擔憂再次浮現。雖然英國和瑞典多年前就已禁止使用中國供應商，但西班牙和希臘等國仍允許在國內網絡安裝中國廠商設備。歐盟的對華鷹派警告，這種步調的不一致會帶來重大安全風險。

禁止特定供應商可能引發政治鬥爭，因為各國長期以來一直抵制將關於華為的決策權讓渡給歐盟委員會。而且，鑑於華為的技術比西方替代品更便宜、更優越，電訊運營商也料將反對這些限制。