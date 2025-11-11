軟銀上月已沽清Nvidia　彭博﹕涉資58.3億美元

日本企業軟銀宣布，已在今年10月沽清所持有的Nvidia（英偉達）股份。據《彭博》報道，涉資58.3億美元。

受到有關消息影響，Nvidia盤前偏軟，最新報197.91美元，跌0.57%。



上月底，Nvidia股價創新高，升至每股逾210美元水平，成為首家市值突破5萬億美元的上市企業，該股今年以來升逾五成。

2025年9月10日，上海，2025外灘大會上，英偉達（NVIDIA）公司參展。（CFP）

旗下願景基金曾持有Nvidia約半成股權

據資料顯示，軟銀旗下願景基金曾持有4.9% Nvidia股份，成為Nvidia第四大股東。不過在2019年，願景基金以36億美元沽清相關持股。

在今年8月時，有日本傳媒指出軟銀持有約0.1%Nvidia股份。

2025年2月3日，軟銀行政總裁孫正義與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的活動。（Reuters）

軟銀上季賺2.5萬億日圓

另一方面，軟銀亦公布截至今年9月底止第2財季業績，淨利潤為2.502萬億日圓，上半年淨利潤為2.92萬億日圓。

同時指出在今年6月至9月期間，出售了總值91.7億美元T-Mobile股份。

此外軟銀又表示，因為投資OpenAI獲得2.157萬億日圓投資收益，將於12月通過願景基金2號（Vision Fund 2）再向OpenAI投資225億美元。