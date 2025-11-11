港交所﹕譴責合景泰富及6名董事　未有就兩項交易於期限內發通函

港交所（0388）譴責合景泰富（1813）﹑包括執行董事兼主席孔健岷等6名董事，以及前公司秘書及授權代表陳健威，及進一步指令相關董事及陳健威各人在90天內完成 18小時有關監管和法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓，當中包括：(i)董事職責；(ii)《企業管治守則》；及(iii)《上市規則》第十四章的規定，三項內容各佔最少3小時。



港交所指出，合景泰富於2023年8月，取得股東書面批准後完成兩項主要交易。根據《上市規則》第14.41(a)條，該公司須於公布有關交易後 15 個營業日內向股東發送資料通函（並非作投票表決用途）。 該公司向聯交所遞交了兩項豁免嚴格遵守《上市規則》第 14.41(a)條的申請（延長期限）。該等申請獲批，該公司發送通函的期限獲延長至2023年12月8日。但該公司未有於新期限內發送通函，並申請第三次延期，結果遭駁回。 聯交所於2024年內已多次提醒，但該公司依然未有發送通函。新期限屆滿後，聯交所四度作出書面查詢，但該公司未有於規定的期限內回覆。

稱董事未有跟進第三次延期申請結果

港交所又指出，從調查得悉，相關董事將促使該公司就該兩項主要交易遵守《上市規則》（包括發送通函）的責任轉授予陳健威。但他們並未積極監察或查詢該公司編備及發送通函的進展，亦未有跟進第三次延期申請的結果，不知悉聯交所已駁回申請。該公司授權代表孔健岷及陳健威全部收悉聯交所的四輪書面查詢，卻未呈交董事會。因公務繁忙或不在辦公室，他們完全沒有或未有適時查看電郵，亦未有作出其他安排以確保該公司與聯交所維持有效溝通。 陳健威知悉聯交所駁回第三次延期申請，卻未有告知董事會。他亦未有向董事會匯報有關發送通函的最新情況以及聯交所的查詢。陳健威在未有告知或諮詢董事會的情況下，擅自決定將該公司財務資源及人手僅用於業務營運，而沒有分配所需資源及人手按《上市規則》的規定編備通函。

該公司被裁定缺乏適當及有效的內部監控措施，以致未能監察其就該兩項主要交易遵守《上市規則》的情況，以及確保重大事宜能適時上報董事會，包括聯交所的來函及查詢。

延誤16個月才發通函

港交所指出，合景泰富最終於2025年4月24日發送有關通函，延誤了16個月之久，承認其就有關通函違反了《上市規則》的規定。 所有相關人士均承認其各自違反《上市規則》下的規定及／或責任。他們提出一系列補救措施，而根據該公司所述，有關措施都已經或即將實施。補救措施包括﹔孔健岷及陳健威辭任該公司授權代表（該公司於2025年7月25日宣布並即時生效）、實施及改善公司政策以加強董事會的監督及與監管機構的溝通、提供《上市規則》規定及合規事宜的僱員培訓、檢討內部監控以及為日後進行主要交易外聘法律顧問。 相關人士於聯交所擬作出紀律行動較早階段時便承認各自違反《上市規則》下的規定及／或責任，並同意接受載於本聲明的制裁及指令。