人形機械人企業被指未獲大訂單　高盛﹕當前規劃不意味存供應過剩

人形機械人為內地近年積極發展的硬科技，個別公司更被視為明星企業。不過內媒報道，早前高盛對9間內地機械人產業鏈企業進行調研時，發現並無任何一家公司證實獲得確定性的大額訂單，亦未有提供清晰的量產時間表，引發市場人士對機械入供應鏈「產能過剩」的憂慮。



高盛11月初實地調研9間中國機械人產業鏈企業，包括三花智控（2050）、拓普集團、雙環傳動等，發現相關公司正積極規劃中國及海外產能，以支持人形機械人的潛在量產，年化產能規劃區間約10萬至100萬台，反映供應鏈對行業增長前景的樂觀看法，惟尚無任何一家公司證實獲得確定性大額訂單，也未能提供清晰的量產時間表。

全運會開幕式上的機械人表演。（新華社）

內企於泰美墨設廠

根據市場流傳出的內容，拓普集團計劃在泰國、墨西哥和美國建立人形機械人相關產線，泰國工廠設計年產能高達100萬台，總投資額預計在70億至80億元（人民幣‧下同）。

報道引述被調研的上市公司相關負責人回應稱，作為供應商，公司目前盡可能做好準備，儘管公司確實沒有接到規模訂單，但產能規劃規模是根據大客戶給的產能指引進行安排。

市場關注業績兌現度

高盛今次的調研發現直接觸及資本市場最為敏感的神經——業績兌現的能見度。市場會產生相關疑慮，包括在需求尚未明確的情況下，如此激進的產能布局是否會演變為一場「內捲式」的產能過剩、市場會否重新審視相關公司的高估值缺乏扎實的訂單基礎作為支撐。

雖然目前訂單真空期與產能擴張形成鮮明對比，但業內人士認為，不宜對「產能過剩」過早下結論，前瞻性布局往往是新興產業崛起前的典型特徵。機械人供應鏈企業的積極籌備更是在展現其技術能力和具擴展性的生產就緒狀態，並不是單純「砸錢豪賭」機械人量產預期。

高盛亦稱，大多數公司打算在接獲實際訂單後逐步擴大規模，因此當前規劃未必意味供應過剩風險迫近。該機構仍對人形機械人技術的長期趨勢持積極看法，但需要監控關鍵機械人產品的性能和具體的終端應用，以評估技術拐點是否即將到來。