中金料明年港IPO續強　已見長線外資更活躍　中國併購市場入牛市

本港今年IPO表現亮眼，中金公司資本市場部執行負責人施琦表示，今年IPO融資規模已經突破300億美元，當中A+H上市的公司融資規模超過180億美元，佔比60%，排名靠前的行業就為科技、高端制造、採礦等。



施琦強調，今年國際長線投資者、主權基金都更加活躍，甚至罕見成為基石投資者。其透露，目前中金的pipeline儲備仍超過100家，因此相信IPO強勁的勢頭可以在2026年延續。



AH新股佔六成融資額 長線外資參與基石投資更活躍

施琦指出，今年IPO融資規模已經突破300億美元，較之於去年的100億美元，與前年的不足60億，無論從規模、主題、以及參與度都振奮人心。目前的85個IPO項目中，儘管A+H佔據17項目，佔比20%。但融資規模已經超過180億美元，在融資金額上佔比60%。

年內的基石投資總額約為120億美元，按照區域口徑劃分，當中外資佔比高達42%。她舉例稱，國際長線投資者、主權基金在大型項目中表現更為活躍，例如寧德時代（3750）的國際配售中，外資基金的佔比超過60%。

料IPO熱潮持續 美股公司回港助紓風險

針對A+H上市的熱度可否持續，施琦明言，仍有不少的A股頭部公司在準備港股的IPO發行，目前A股的IPO節奏處於慢慢放開，相信不會太分流企業來港上市的意願，因此AH的上市熱潮仍會維持。

而近期許多美股上市公司，回港雙重主要上市，對於公司美股本身也具有提振作用，相信可紓緩一部分退市的風險。不過近期亦有新股破發，施琦認為或是因行業定位，在港股未算具備稀缺性，但最終的股價表現，相信仍會是對業績的兌現。

談及今年新股發行機制的修改，「機制B」不強制回撥，恐中籤率受壓影響散戶情緒。施琦解釋稱，其實不回撥，反而傳達的信息更強勁，散戶認購會更加踴躍。且更多的份額給予機構，有利於環節沽壓，利於後市的定價和表現。

未盈利生物科企處早期 火爆認購未必持續

針對今年年中時，未盈利的生物醫藥新股，時常出現數千倍超購的火爆現象，她也提醒稱，固然是因為該賽道的國際競爭力提升，引發市場對於相關股份的估值重估，但也不排除當中「魚龍混雜」，因為畢竟許多公司尚且處於早期階段。

因此其提醒稱，公司在對此類新股，進行內部審核的時候會很嚴格，此種認購情緒亦未必可以持續，日後或還將回歸理性。

中金料與中國企業有關的併購交易，又進入到牛市。（資料圖片）

中國區開始步入併購牛市 關注多元化「小而美」項目

中金公司投資銀行部全球併購業務負責人陳潔亦指出，時下公司未必均想發展成為上市公司，併購的機會其實增加。此外，時下在產業、資金與政策方面，均利好併購交易，例如一些銀行的相關併購貸款規則，已經相應調整。其形容為，又進入到併購的牛市。

不過出於外部環境的風險規避，中國的併購生意已經不單聚焦歐美，而是更加多元化，包括關注東南亞、一帶一路、南美等區域的機會。從標的選擇上，亦多接觸金額2至3億美元以下，較為低調的「小而美」項目。

陳潔表示，併購交易額不似IPO集資額，可能受到單一項目的影響，未能反映市場的景氣程度。不過據中金目前自身數據，公司今年參與的與中國有關的併購項目已有52單，涉及資金548億美元，市佔率約為14%。