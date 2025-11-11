王維基︰三小時配送是極限　2.5億推廣費「對百個巨無霸都夠用」

香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall今日（11日）在會展舉辦「Vision Day 2025」，集團副主席兼行政總裁王維基接受傳媒訪問時表示，香港租金會緩慢下降，但要5年、甚至10年時間，企業要「扚起心肝」話變就變，籲港商應重整公司，若員工無法跟隨時代轉變，就要「送佢一程」。

GMV下跌反映消費習慣改變

對於HKTVmall10月GMV（商品交易總額）按年跌4.3%，他表示，人流、客戶持續上升，「我哋人流係上升嘅，買嘢客戶數量都上升，但部分類別如小家電、家品明顯下跌。」

他指出，關鍵在於消費習慣改變，人均消費額下跌，「好多香港人轉去內地網站買小家電，事實上本地電器連鎖店、家品店跌幅達兩三成。」

圖片來源：HKTVmall

被問到2.5億港元推廣預算是否足以應對三大電商平台競爭，王維基表示，「無論對住一個巨無霸，定100個巨無霸，2.5億廣告費都係龐大數字。」

他又分享投放廣告的心得，籲HKTVmall客戶選擇投放廣告時選擇自家平台推銷產品，不能選擇「冇用的媒體」。

他解釋，每月廣告開支已達兩千萬，2.5億元是真金白銀的投入，在廣告界是龐大數字，屬持續投放。

三小時配送已是極限

對於提升至三小時配送服務，他表示，三小時已經是「最盡」，涵蓋十萬種貨品配送。

他比較：「一間超市約5000件貨品，我哋等於要處理20間超市的貨量。」但強調這是留住客戶的關鍵：「係最好方法令客戶唔使落街買嘢。」

與內地電商「非競爭」關係

王維基重新定義競爭格局，他強調與京東、淘寶、拼多多並非競爭對手。他解釋這些平台已進駐香港多年，「我哋其實系一夥人，共同對手係實體店。」

關於引入內地商戶進度，王維基表示：「今年年中先開始，但沒有目標數目」。他舉例說明平台定位：「一個膠箱，香港賣89元，內地賣29元，我責任係兩個選擇都提供。」他強調平台核心價值在於貨品選擇要多，價錢選擇都要多。