京東︰11.11成交額再創新高　下單用戶數增長40%　訂單量升近60%

截至2025年11月11日23:59，京東11.11成交額再創新高！下單用戶數增長40%！訂單量增長近60%！三方數據顯示，京東APP活躍用戶增長幅度穩居行業首位，在產品、價格、服務的綜合體驗上京東收穫了最高的消費者好評度。超級供應鏈上的京東11.11跑出加速度！

超級供應鏈上的京東11.11，為消費者提供了更多又好又便宜的商品和服務，在優勢業務及創新業務上均獲得了高質量的增長。

帶電品類是京東的傳統優勢品類，京東發揮超級供應鏈能力將品類運營做深做透，進一步提升品類運營效率，創新服務體驗。這個京東11.11，手機新品成交額按年增長超4倍，3C數碼AI產品迎來爆發，AI平板成交額按年增長200%，大屏AI手機按年增長150%，AI眼鏡、AI音箱、AI家庭存儲按年增長100%；家電家居閃電新品成交額按年增長150%，送裝一體服務訂單量按年增長超90%。在日百和服飾品類上，京東11.11取得新的突破，近500個服飾、美妝、運動細分品類成交額增長超100%；京東超市超30000個品牌成交額按年增長超100%，京東基地的糧油和調味品成交額按年增長100%，京東生鮮海產與蔬菜的源頭直髮商品銷量按年增長均超100%，行業首創的「奶粉28天新鮮直達」服務帶動相關奶粉產品成交額增長110%。

首次參與京東11.11的創新業態展現了強勁的增長勢能，京東外賣入駐超200萬家品質餐廳，合作的TOP300餐飲品牌11.11期間日均訂單量較外賣上線首月增長13倍。七鮮小廚憑藉「新鮮現炒」和「食材透明」的鮮明標籤，深受用戶喜愛，11.11期間3日復購率達行業3倍，火爆流量更帶動周邊3公里品質餐廳的訂單量增長超12%。七鮮美食MALL已成為哈爾濱旅遊首選的網紅新地標，11.11期間帶動客流量按月增長80%。好吃又健康的京東自有品牌七鮮私廚累計推出150+款美食，品牌新增用戶按月增長200%，近日首發的創新產品宿遷黃狗豬頭肉，引發萬人關注，首發10分鐘預定超千單。京東旅行致力於為消費者帶來「又好又便宜」的旅行體驗，酒店訂單按年增長近8倍、機票訂單按年增長6.3倍；京東家政成交額按年增長超200%，其中自營家電清洗訂單量按年增長超210%，自營洗衣服務訂單量按年增長超300%。京東11.11期間，產地直採的大閘蟹運往香港各區佳寶超市開售，「最快12小時從蟹田到貨架」 ，價格較港傳統渠道低約20%，目前大閘蟹單周銷量已超去年全港全年總銷量的15%。

超級供應鏈上有更多的計劃和協同，今年的京東11.11，線上線下，十餘種創新業態，數百萬線下門店通過超級供應鏈形成更好的聯動增長。以京東之家、京東電腦數碼專賣店、京東手機數碼專賣店為代表的京東3C數碼門店數突破4200家，成交額按年增長超100%；京東MALL線下熱銷，家居品類成交額按年增長162%；全國超3000家門店的京東養車到店服務訂單按年增長超2倍，還有越來越多用戶在京東購買自營電動車，享受送車到家服務，成交額按年增長320%；京東七鮮超市憑藉行業首創的「1+N」模式，線上訂單量按年增長180%。

京東11.11期間，京東全球購超1500個進口品牌成交額按年增長超3倍，同期還宣佈了國家館升級，拉動國家館頻道成交額實現按月12倍增長。依託京東強大的供應鏈體系和國際物流網絡，京東全球售官方直郵已覆蓋全球36個國家，同時上線10個國家站點及1個海外綜合站點，將家電、數碼、食品、美妝等全場景豐富商品同步供應至海外。京東11.11期間，全球售重點覆蓋的日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲等地，成交額與訂單量均實現按年超100%增長；跨境包郵服務升級覆蓋的13個國家，成交額按年增長突破300%，平台下單用戶數按年增長超400%。

超級供應鏈上的京東11.11，助力品牌商家獲得更有確定性和高效的增長。

這個京東11.11，超2000個家電家居品牌，近2000個服飾、美妝、運動品牌成交額按年增長超100%；京東健康超過2500個常備用藥和慢病用藥品牌、近100個營養保健細分品類成交額按年增長超100%。京東11.11與品牌合作孵化與打造了大量爆款新品，今年11.11京東重磅新品中，京東定製新品成交額是去年的5倍，CGM動態血糖儀等眾多醫療器械「狂飆新品」成交額按月增長120%。京東超市「洗護小美盒」全周期銷售單量超20萬、帶動個人護理商品復購率按年翻倍；京東京造與嘉瑞福共創的Z9Pro人體工學椅成交額增長超五倍，用戶好評率達99%以上，成為品類TOP1單品；京喜自營助力產業帶商家成交額增長超4倍，打造50個百萬元爆品，帶動近千家出口轉內銷工廠賣出外貿商品百萬單；在備受矚目的京東全球購15國金榜好物中，澳洲貝拉米、美國Instinct及法國雅漾的銷售額按年增幅均超過150%。

11月1日開啟的「京東採銷直播比價 貴就賠」活動，吸引了上億消費者熱情參與。京東11.11期間採銷直播訂單量按年增長超150%，用戶總觀看時長按年增長3倍。同時，越來越多商家也加入到京東直播中來，京東11.11期間商家開播數量是去年的3倍，商家直播的用戶觀看時長是去年的2.5倍。京東拍賣依託供應鏈能力匯聚全球稀缺珍品，引發市場高度關注，全周期內超4000萬人次參與拍賣活動，核心拍品圍觀用戶數按月增長超13倍，預約出價用戶數按月增長超17倍，整體呈現爆發式增長態勢，突顯消費者對拍賣等新興消費玩法的熱衷。

大量企業用戶通過京東集中採購，為自身發展注入數智化動能，數據顯示，11.11期間，京東政企業務整體活躍客戶數和成交額均再創新高，交通、能源、製造等多個行業採購額實現翻倍增長，超級供應鏈持續加速業採融合落地。京東工業以數實一體化供應鏈精準鏈接供需兩端，京東五金城自營入倉品成交額按年增長100%，用戶數增長近50%，帶動1778個工業品品牌成交額倍增，超級供應鏈持續助力工業經濟降本增效。京東工業構建的行業首個供應鏈大模型JoyIndustrial，核心價值直指工業領域「成本高、效率低」的痛點，已服務超1萬家重點工業企業。京東金融通過 「百億消費補貼」 與超級供應鏈的商家深度協同，給商家注入高效且可持續的增長動能，白條助力商戶交易額增125%；京東支付聯合超百家銀行上線活動，銀行訂單量按年增 138%；京東保車險保費與保險整體新單均按年增180% 。

超級供應鏈上的京東11.11，讓大促更加穩定、有序、健康、高效。

這個京東11.11，入庫商品數按年增長超50%，在商品豐富度大幅提升的同時，運營效率依然持續提升，大促期間庫存周轉天數下降至30.9天，降幅超20%。與此同時，通過倉網加密與庫存下沉，京東持續加速偏遠地區用戶時效體驗，這個京東11.11，95%自營訂單、87%鄉鎮和街道可24小時內送達，新疆、西藏等地45.5%訂單實現當日下單次日送達，次日達水平較行業水平高出42%。

今年的京東11.11，京東物流保障創下多項行業紀錄：超腦大模型2.0累計調用19億次，24 座智狼倉實現全球規模最大部署，物流全鏈條環節自動化覆蓋率超 95%，近百座城市享「分鐘級」送達，95%自營訂單24小時內履約。這場被定義為 「最科技」 的物流大考，以AI與自動化為核心，實現了供應鏈效率、產業賦能、綠色發展與人效提升的多維突破，奠定京東超級供應鏈運行的強大底座。值得注意的是，京東物流超腦2.0賦能智慧員工大模型，覆蓋了全國近10000站點，助力站點實現攬派、收貨、驗貨等8個場景的自動化，讓一線員工提效10%。不僅如此，京東物流還在全球運營超過130個各類型海外倉，京東11.11期間，旗下的海外快遞品牌JoyExpress在中東等地區快遞量持續增長。

在AI技術的持續驅動下，京東超級供應鏈不斷迭代升級。今年11.11期間，隨着訂單峰值、物流時效、商家營收等多項核心數據刷新，AI已完成從「輔助工具」到「生產力工具」的身份轉變。以JoyAI為核心的全棧AI體系已深度融入超級供應鏈各環節。在內部運營中，超3萬個基於JoyAgent 3.0的智能體化身「數字員工」高效運轉，覆蓋零售、物流、金融、工業等多個領域；JoyAI大模型已在超1800個場景中應用，調用量較618增長4倍，成為提效核心引擎；在商家端，京東數字人JoyStreamer已服務超4萬品牌，其成本僅為真人1/10，帶貨效果超越80%真人主播，11.11期間帶動品牌商家銷售超23億元；在消費端，AI帶來更有温度的服務體驗。智能客服提供7×24小時不間斷服務，累計諮詢量超42億次，滿意度達80%。搭載JoyInside的產品銷量較618提升超20倍。同時，今年京東11.11服務效率大幅提升，售後平均服務時長按年縮短11小時，「快」服務使得用戶滿意度顯著提升。

從規模的增長到價值的創造，從業態的創新到效率的提升，超級供應鏈上京東11.11和合作夥伴們一起跑出了新的加速度，獲得了穩定、有序、高效、健康的增長。超級供應鏈屬於鏈條上的每一位參與者，未來還將在服務現代化產業體系建設中發揮更重要的作用。