港交所4.5億入股金管局旗下迅清結算　冀推動香港FIC市場發展

香港交易所（0388）宣布，以4.55億元入股金管局旗下迅清結算，又指出有關投資將現有企業資金支付，旨在推動迅清結算未來的發展及市場拓展規劃。



港交所指出與迅清結算達成協議，購入其控股公司的20%股權。作為金融市場基礎設施的主要營運者，雙方將進一步鞏固戰略合作關係，共同推動香港固定收益及貨幣（FIC）市場生態圈的長期發展。交易完成後，金管局旗下外匯基金將分別持有迅清結算控股的20%及80%股權。香港交易所、外匯基金及迅清結算控股的代表將於今天稍後就新股認購進行簽約儀式。

迅清結算負責營運CMU

港交所指出，這項戰略性投資建基於與迅清結算於2025年3月簽訂的合作備忘錄，彰顯香港交易所致力鞏固香港作為領先固定收益及貨幣中心及離岸人民幣業務樞紐的決心。迅清結算是香港金管局旗下公司，負責營運債務工具中央結算系統（CMU）。

透過這次合作，港交所及金管局將結合雙方的資源、科技、人才及市場專業知識，加快推動香港交易後證券基礎設施的發展，邁向成為區內的主要中央證券存管平台（CSD）。

具體措施將包括進一步推動CMU的商業化發展，以及擴大投資者CSD服務、託管資產類別及抵押品管理服務等業務，以提升CMU的市場競爭力，並加強香港的CSD平台於跨資產類別上的運作效率。

港交所行政總裁陳翊庭表示：「我們非常高興能與金管局及迅清結算合作，推動香港固定收益及貨幣生態圈的下一階段增長。發展固定收益及貨幣業務是香港交易所重點業務戰略之一，這項投資展現了我們致力構建多元化且充滿活力的多元資產類別生態圈，並有助於促進市場的長遠穩健發展。隨著全球投資者越來越關注亞洲機遇，香港交易所將與監管機構及市場參與者緊密合作，進一步提升香港作為全球債券融資、風險管理及離岸人民幣業務樞紐的地位，發揮香港作為全球固定收益及貨幣中心的潛力。」

香港金管局總裁及迅清結算控股董事會主席余偉文表示：「金管局、迅清結算及香港交易所的策略性合作是香港金融基建發展的一個重要里程碑，為推動CMU發展成為多元資產平台奠定基礎，讓投資者可一站式管理股票及債券，同時促進中國內地、香港與國際市場之間高效的雙向投資流動。我們期待與香港交易所和迅清結算攜手，共同發揮協同效應，開創更多新機遇，進一步鞏固香港作為領先的國際金融中心、全球風險管理中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。」

稱屬推動港FIC市場重要舉措

港交所指出，這項戰略合作是推動香港固定收益及貨幣市場生態圈發展的重要舉措之一，旨在為離岸債券回購、場外結算及利率衍生工具等未來增長領域奠定基礎，同時促進非現金抵押品的廣泛應用，尤其是以人民幣計價的中國國債。