亞洲物流航運及空運會議下周舉行　新增探索中東專題環節

由特區政府與貿發局合辦的第15屆「亞洲物流航運及空運會議」(Asian Logistics, Maritime and Aviation Conference, 簡稱ALMAC)將於11月17至18日（星期一至二）假灣仔香港會議展覽中心舉行，預計吸引來自逾40個國家及地區2,300位與會人士參與。

貿發局表示，作為物流、航運及空運界的年度盛事，今屆會議以「貿易新局：共創增長 ∙協同共贏」為主題，共同探討物流、航運及空運趨勢及機遇，助力推動物流及供應鏈管理業高質量發展，協助企業深化國際交往，促成實質合作。

貿發局副總裁劉會平表示：「香港作為國際航運中心的地位獲國家『十五五』規劃建議政策支持，香港貿發局將繼續推廣香港『八大中心』的優勢，推動本港高增值供應鏈服務的發展，鼓勵企業善用貿發局的商貿平台和活動，積極『出海』開拓環球市場機遇，尤其是發展潛力優厚的中東及東盟市場。」今年「亞洲物流航運及空運會議」的嘉賓陣容星光熠熠，多間國際物流、航運及空運業界的代表將會出席，當中更不乏由中東、中亞等地區親身來港的業界領袖，盡顯香港國際化的優勢。

今年「亞洲物流航運及空運會議」將就供應鏈轉化及新興市場機遇、可持續發展及綠色能源，以及創新科技等三大趨勢，邀請重量級嘉賓分享行業最新形勢，探討未來發展機遇，當中包括：芭比娃娃製造商MATTEL全球供應鏈營運高級副總裁Gregory Javor、惠普公司（HP）全球核心打印供應規劃主管Mohit Wadhawan、國際物流公司DHL Express中亞區樞紐中心總經理李吉慶、GEODIS喬達全球貨運執行副總裁Henri Le Gouis、SEKO Logistics全球首席商務官Brian Bourke等。

另外，今年會議新增題為「探索中東市場潛力：物流、創新與貿易新機」的專題環節，邀請Etihad Airways首席貨運官柏朗天、GEODIS中東及印度次大陸區董事總經理Christopher (Chris) Cahill、Iron Mountain中東、北非、土耳其及亞太區倉儲及物流董事總經理行政總裁Ako Djaf、DP World Logistics貨運代理業務全球高級副總裁Robert P. Frei、卡塔爾自由區管理局執行副總裁兼署理投資拓展總監Joon Woon Chong，以及香港特別行政區政府投資推廣署總裁 王國藩探討中東供應鏈及物流領域的龐大機遇與潛力，並剖析該地區如何改變全球貿易形勢。

連同與三大趨勢相關的論壇，ALMAC兩日會議期間將設有約20場專題論壇及工作坊，包括主題論壇、空運論壇、供應鏈管理及物流論壇等。