挪威政府﹕暫停主權基金道德準則　免除拋售科技股憂慮

《彭博》報道，挪威財政部長斯托爾滕貝格表示，在挪威主權財富基金出售卡特彼勒股份，引發其可能大舉拋售所持價值2,300億美元科技股股份的憂慮後，政府暫停了約束該基金的道德準則。



道德顧問8月籲沽卡特彼勒股份

挪威主權財富基金規模達2.1萬億美元，位列全球第一。8月份，該基金的道德顧問要求其出售所持卡特彼勒，原因是該公司的推土機被用於加沙戰爭。

Storm clouds hold a rainbow in the skies near Quinn Co. Caterpillar on January 26, 2009 in City of Industry, California. (Getty)

曾擔任北約秘書長的斯托爾滕貝格表示，「與卡特彼勒相關的決定，加上道德委員會宣布已着手評估科技公司的聲明，綜合這兩點，我們評估認為現行的指引可能導致挪威陷入從全球一些最大的公司中撤資的境地」。

他指出，在新的地緣政治形勢下，多場衝突交織，需要該基金以比現行規則所允許的更快的速度做出反應，因此需要修改規定。挪威已給予一個專家委員會一年的時間來評估相關規定。

稱沽售卡特彼勒股份屬反應過度

報道指，斯托爾滕貝格暗示，出售卡特彼勒股份的決定過度了，因該公司「一小部分」業務就拋售全部股份，而公司生產的重型設備本就在挪威各地的建築工地廣泛使用。他表示﹕「至少在挪威議會和挪威民眾中，許多人質疑這麼做是否反應過度了」。

斯托爾滕貝格表示，挪威主權財富基金需要修訂其道德投資準則的另一個原因，是圍繞武器投資的爭議。現行的道德準則禁止投資生產核武器或其零組件的企業。但與此同時，挪威政府加大國防開支，包含向BAE Systems Plc採購護衛艦、向洛歇馬丁採購F-35戰鬥機，而這兩家公司都是挪威主權財富基金禁止投資的。

圖為美國軍備企業洛歇馬丁（Lockheed Martin）旗下西科斯基飛機公司（Sirkosky Aircraft Corporation）生產的UH-60M黑鷹直升機。（洛歇馬丁官網）

斯托爾滕貝格表示，「奇怪的是，我們可以向某家公司支付巨額資金購買F-35或護衛艦，卻不能通過投資獲得小額的回報」。