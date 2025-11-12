英媒﹕馬雲妻子張瑛　去年斥近2億元購倫敦豪宅

據英國傳媒報道，阿里巴巴（9988）聯合創始人馬雲的妻子張瑛，據報去年斥1,950萬英鎊（約1.99億港元），購入一棟曾作為意大利大使館使用的倫敦豪宅。



報道指，該豪宅最初叫價2,150萬英鎊，最終以1,950萬英鎊易手。

英國經濟・英國地標・倫敦地標：圖為2017年2月25日，從英國倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）看到的倫敦金融區。(Reuters)

報道指出，豪宅建於1900年至1901年間，屬英國二級保護歷史建築，曾在上世紀20年代用作意大利大使館，2000年代初期重投私人市場。根據豪宅市場數據提供商LonRes的資料，該幢豪宅是去年倫敦成交價第34高的房產交易，躋身2024年最昂貴的0.4%房產交易之列；豪宅去年兩度成為新聞焦點，一次是掛牌出售，另一次是拍板成交，引發市場對買家身份的大量猜測。

當時負責銷售的房產經紀曾表示，買家是被豪宅的顯赫地段及高級保安吸引，但並未透露買家姓名；據外電最新報道，買家正是張瑛。

對於報道曝光買家是張瑛的消息，銷售中介萊坊與Beauchamp Estates均拒絕置評，負責此交易的法律事務所Withers也拒絕代表張瑛發表評論。

馬雲家族近年在星港置業

事實上，馬雲家族近年持續擴張其全球房產組合，包括在新加坡擁有3幢「店屋」（shophouse），在香港亦購入豪宅，並在法國收購葡萄酒莊園等。今次買入倫敦豪宅，將進一步鞏固馬雲家族在全球房地產版圖的布局。