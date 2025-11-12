港交所入股金管局迅清結算　陳茂波﹕交易擁有三大戰略

金管局旗下迅清結算控股，引入港交所（0388）為策略性股東，以強化香港資本市場的金融基建，並支持本港固定收益及貨幣市場生態系統長遠發展。港交所將以最多4.55億元，以認購新股形式，認購迅清結算控股20%股權。交易完成後，外匯基金及港交所，分別持有迅清結算控股80%和20%股權。



相關交易估值由專業顧問評估

香港交易所首席營運總監劉碧茵表示，該項認購所需資金，以港交所現有資金支付，不會影響本身的派息政策。

金管局副總裁及迅清結算控股副主席李達志就表示，相關交易估值由專業顧問評估，希望能夠推動債務工具中央結算系統（CMU）持續商業化，並能快速及靈活應對市場需求。

陳茂波：冀促產品創新引入數字化資產

成立合資公司相關的簽約儀式今日舉行，財政司司長陳茂波在儀式上表示，該項交易有三大戰略，包括提升投資效率及靈活度，釋放更多流動性及促進產品創新，例如引入數字化資產如代幣化股債，另外就是幫助推動人民幣國際化。

金管局總裁余偉文表示，CMU截至9月底託管資產總額已達約5萬億元等值，當中人民幣資產規模達全球逾八成佔比。

陳翊庭﹕促市場長遠穩健發展

港交所行政總裁陳翊庭表示，發展固定收益及貨幣業務是交易所重點業務戰略之一，有關投資展現交易所致力構建多元資產類別生態圈，有助於促進市場長遠穩健發展，旨在為離岸債券回購、場外結算及利率衍生工具等未來增長領域奠定基礎，同時促進非現金抵押品廣泛應用，尤其是以人民幣計價的中國國債。