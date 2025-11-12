彭博﹕內銀為達標　請求企業及零售客借錢　兼代支付利息

《彭博》報道，內地銀行為了達到放貸指標，會請求客戶申請貸款，並且會為客戶支付貸款利息。



報道引述在浙江經營一家生產汽車零部件公司的Jerry Hu指出，在上個月接到來自大型銀行信貸經理的請求，希望Jerry Hu借款500萬元人民幣（約70萬美元），先存入指定的銀行賬戶，下個月初再還款。銀行表示自行負責利息支出。

中國經濟・中國貿易・中國旅遊・中國金融・中國地標：圖為2024年2月5日，鏡頭下中國上海陸家嘴金融區的上海中心大廈和其他摩天大樓。（Reuters）

信貸經理多次致電客戶要求貸款

他說﹕「他們的經理一直給我打電話」。由於現金流穩定、利潤可觀，是各家銀行追逐的優質客戶；又表示﹕「我其實並不需要借錢，但還是同意幫忙。」

報道根據對近20位銀行人士的訪談顯示，銀行面臨前所未有的完成監管考核指標壓力，但實際需求卻沒有那麼多，類似的做法越來越普遍。這些貸款凸顯了中國經濟成長放緩之際，決策者面臨的重大挑戰，他們可以降低融資成本並增加資金供應，但卻無法強迫人們借貸、消費或投資。

這些銀行人士表示，雖然各家銀行的目標不盡相同，但都被要求新增貸款不得低於去年水平。這些銀行人士因討論未公開的信息而要求不具名。他們擔心，在今年最後幾個月，有效貸款需求的人數可能會進一步減少，而此時，創下紀錄低點的息差和不斷上升的不良貸款已經給銀行帶來了巨大壓力。

零售客戶也收到了類似的請求。在浙江一家銀行工作的Jane受訪時表示，幾家同業都曾希望她申請消費貸款，並承諾只需要借幾天就可還款。這些銀行甚至提出要幫客戶支付利息，有些信貸人員甚至自掏腰包來替像Jane這樣的客戶支付利息，以便日後再次向他們推銷產品。

報道指出，國家金融監督管理總局暫未回應置評的請求。