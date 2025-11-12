資本集團﹕港上市公司第3季派息94億美元　創新高兼增15.4%

資本集團（Capital Group）最新發表的《股息觀察》報告，指出今年第3季全球股息增長6.2%，達到5,187億美元，創下歷年第3季新高。就一次性、匯率和日曆因素調整後，核心股息增長為6.1%。



港企派息增受3行業帶動

該報告顯示，香港上市公司今年第3季股息派發額創歷史新高，達94億美元，以核心基準計增長15.4%。香港上市公司股息顯著增加，主要受銀行、一般金融和保險業的強勁派息帶動，3個行業共佔今年迄今股息增長的一半。相比之下，內地同期的核心股息增長率持平，內地及香港的核心股息合計增長1.6%。

內地第3季股息表現持平，該報告指，歸因於市場派息周期進行調整，許多公司已從一年一次的大額派息，改為一年兩次的較小額派息，導致上半年股息增長強勁，但第3季則呈現增長放緩。

美企核心股息達1793億美元

至於歐美市場，根據該報告，儘管美國核心股息增長略微放緩至5.7%，股息仍創下1,793億美元的紀錄，延續了長期漲勢；在歐洲第3季是派息淡靜期，而年初至今歐洲核心股息增長6.1%，與全球平均水平看齊。

資本集團股票投資總監Andy Budden表示，在今年第3季度，全球股息維持強勁增長動力，連續4年創下季度新高，對於投資者來說，在全球進行多元化投資可確保獲得持續穩定的股息增長來源，例如在美國，當地股票市場多元化發展，加上盈利增長動力強勁，支撐股息的穩定性和韌性；投資者亦可把握全球行業趨勢，例如當前表現強勁的金融板塊，或投資正處於顯著增長的地區，如歐洲。