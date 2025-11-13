段永平罕見深度訪談　曝11大核心投資理念︰拿着現金很難受

近日，著名投資人段永平「退休」二十多年後罕見露面，與雪球創始人、董事長方三文展開了一場深度對談。這位早年創立步步高、後轉型為價值投資者的傳奇人物，言語樸實，卻句句擊中投資本質。以下是從訪談中總結出他的10大核心投資理念：

1、買股票就是買公司。一定要看公司，一定要看懂生意，也要看懂未來的現金流。能有1%的人真懂這句話就已經了不起了，做到就更難。

2、投資很簡單，但是不容易。投資之所以「簡單卻不容易」，就在於理念易懂，實踐極難。

3、投資是認知的變現。懂生意很重要，不懂生意，投資是很難做的。那些整天預測市場、追逐熱點的人，他們就是不懂」，真正的理解，會讓投資者超越市場波動，聚焦於企業本身的價值創造。

4、巴菲特的安全邊際不是指便宜，是指你對公司有多懂。便宜的東西可能變得更便宜，真正的保護來自於對企業的深刻理解。

段永平指，巴菲特的安全邊際不是指便宜，是指你對公司有多懂。

5、投資永遠要算你的機會成本。長期持有是一個意向，我買的剎那我是打算長期持有的，但是你永遠要算你的機會成本。

6、我是滿倉主義者，拿着現金是一件很難受的事情。

7、投資與否不是由市盈率來決定的，是由你未來的現金流來決定。

8、不要炒股，炒股掙錢很難，大部分散戶在牛市和熊市都虧錢。去投資，投資也許可以掙點錢。前提是你要懂企業，你要搞懂它，或者你看到合理的東西，你自己覺得這個東西有道理。

9、AI對投資沒有影響，它不影響我做決策。但你要是通過看K線做日內交易，大概率你會比以前更難賺到錢。一些量化基金，確實是電腦在操作，你更打不過它們。因此，小散戶要想靠短線賺點錢，大概率來說，時間長了會發現很難成功。

10、投資中「理性」比「聰明」更重要。

11、與其廣撒網，不如深耕少數能理解的行業和企業。