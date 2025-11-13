宏利金融︰第三季度核心盈利達20億加元　派季息0.44加元

宏利金融-S(0945)發布公告，2025年第三季度，核心盈利達20億加元，按固定匯率基準計算，較2024年第三季度的水平增長10%。撇除預期信用損失（「ECL」）變動的影響，核心盈利達20億加元，較2024年第三季度的水平增長6%；歸屬於股東的淨收入為18億加元，與2024年第三季度的水平相若。每股盈利1.02加元，派季度股息每股0.44加元。

另外，核心ROE為18.1%，而ROE為16.0%；「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率為138%；相對於2024年第三季度的水平，2025年第三季度的APE銷售額增長8%，新造業務CSM增長25%，新造業務價值增長11%；全球財富與資產管理業務錄得62億加元的淨流出，而2024年第三季度則錄得52億加元的淨流入。

宏利總裁兼首席執行官韋寧頓 (Phil Witherington)表示：「憑藉專注執行與全球化業務佈局的多元優勢，我們再次於本季度的財務與營運表現錄得佳績。亞洲、全球財富與資產管理業務、加拿大業務的核心盈利均創下新高，新造業務持續保持強勁勢頭，旗下三大保險業務部的新造業務CSM均錄得15%或以上增幅。儘管全球財富與資產管理業務錄得淨流出，其核心EBITDA利潤率仍持續擴大，顯示我們的營運槓桿保持良好成效。此外，我們成功收購 Comvest Credit Partners並達成收購Schroders印尼業務的協議，進一步印證我們在資本配置上的嚴謹與策略部署。這些舉措不僅拓展了我們的服務能力，也豐富了客戶方案，為業務增長注入新的動能。」