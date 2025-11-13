新秀麗績後大漲近兩成　懶理Q3銷售淨額下降4.2%

新秀麗(01910.HK)績後大升，現漲18.4%報19.74元。

新秀麗公布2025年前三季度報告。截至2025年9月30日止九個月，銷售淨額為25.34億美元，而截至2024年9月30日止九個月則為26.46億美元。與截至2024年9月30日止九個月相比，截至2025年9月30日止九個月的銷售淨額減少111.9百萬美元或4.2%（按不變匯率基準計算則減少3.9%）。

銷售淨額有所下降主要是由於在宏觀經濟不確定及貿易政策變動之下，傳統批發客戶在採購時更趨審慎，以及消費者情緒轉弱而令需求減少所致。

截至2025年9月30日止九個月的毛利率為59.3%，較截至2024年9月30日止九個月的59.9%下降60個基點。此乃主要由於地區銷售淨額組合的不利變動，包括毛利率較高的亞洲區所佔銷售淨額下降，以及一些為推動銷售量而實行的策略性促銷措施所致，部分被TUMI品牌和DTC渠道在總銷售淨額中的貢獻增加所抵銷。

截至2025年9月30日止九個月的經營溢利為377.6百萬美元，較截至2024年9月30日止九個月的447.7百萬美元減少70.1百萬美元或15.7%。

截至2025年9月30日止九個月，經調整淨收入（一項非IFRS財務計量工具）為1.87億美元，較截至2024年9月30日止九個月的2.54億百萬美元減少66.7百萬美元或26.3%。