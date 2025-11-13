金發局總監及政策研究主管董一岳　明年2月出任行政總監

金發局公布委任董一岳為新任行政總監，任期3年，於2026年2月4日起生效。現任行政總監區景麟任期則將於明年2月3日屆滿。

董一岳於2019年加入金發局，現任總監及政策研究主管。在過去數年，他積極推動金發局的思想領導力及策略性研究工作，並深化與持份者的合作。憑藉他豐富的機構知識、對香港金融業發展的遠見及承諾，他將帶領金發局邁向新里程並進一步提升其影響力。

金發局主席洪丕正指，董一岳具備深厚的行業見解，並致力推動香港作為領先國際金融中心的地位。相信他能帶領金發局邁向成長與創新的新篇章。他亦代表董事局，向區景麟對金發局的貢獻致以衷心感謝。在區景麟的領導下，金發局達成多項重要里程碑，並鞏固其作為金融業值得信賴的倡導者角色。

董一岳表示，深感榮幸獲委任為金發局的新任行政總監。將致力凝聚董事局、各持份者，以及專業團隊的力量，共同鞏固香港作為國際金融中心的地位。金發局將繼往開來，透過推出全新研究項目，擴展策略夥伴關係，與業界攜手提升產品及服務質素，積極為香港及其他地區的投資者、發行人、金融機構、服務供應商乃至整個業界締造機遇。