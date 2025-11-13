外媒︰中國證監會主席吳清　健康原因申請辭職

據路透引述消息人士透露，中國證監會主席吳清已向有關部門通報，其因健康原因擬辭職的意願。



報道又指，目前尚不清楚其辭呈是否已經獲批，以及何時離任，而吳清、中國證監會和國務院新聞辦公室均暫未回應路透社的置評請求。



2024年初方獲任命

吳清去年初方獲任命掌管中國證監會。去年2月，國務院宣布任命吳清為中國證券監督管理委員會主席，免去易會滿的中國證券監督管理委員會主席職務。同時，中共中央任命吳清為中國證券監督管理委員會黨委書記，免去易會滿的中國證券監督管理委員會黨委書記職務。

吳清曾任職上海副市長、上美所理事長，並在證監會從事證監公司監管工作多年。在2005年時吳清從中證監的機構部主任改任風險辦主任，期間風險辦處置了「德隆系」等31家違規證券公司；於2009年出任基金部主任，亦加強對「老鼠倉」行為的懲治。

吳清。

在中證監工作多年

根據資料，吳清曾在中證監工作多年，擔任過中證監機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。

2010年，吳清調職上海，任虹口區委副書記、代區長，次年1月「去代轉正」。2013年7月，他接任虹口區委書記。

2016年5月，吳清回到金融系統工作，任上海證券交易所理事長、黨委書記（副部長級）。

2017年12月，吳清任上海市政府黨組成員，2018年1月任上海市副市長，2019年8月任上海市委常委、副市長，2021年任上海市委常委、常務副市長。去年7月起，吳清任上海市委副書記、政法委書記。