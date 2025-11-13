外匯基金首三季投資收入2740億　港股投資收益佔401億

金管局公布，外匯基金截至9月底未經審計的財務狀況。今年首三季投資收入2,740億元。

其中，債券投資收益1,126億元；香港股票投資收益401億元；其他股票投資收益595億元；非港元資產外滙估值上調302億元；其他投資收益316億元。

2025年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.4%，首三季相關費用分別為123億元及118億元。

2025年9月底外匯基金的總資產為41,522億元，較2024年底增加712億元，而其累計盈餘為9,163億元。

余偉文︰投資環境仍然高度不明朗

金管局總裁余偉文表示，踏入第3季，央行貨幣政策、地緣政治局勢及人工智能熱潮等因素共同利好投資環境。全球主要資產類別表現大致向好，其中主要股票市場指數於季內再創新高。港股受惠於資金流入，於第3季上升約12%。債市方面，雖然美聯儲在9月再次減息，但美元債券收益率依然處於較高水平，外匯基金持有的債券組合繼續獲得不錯的利息收入。不過，美元兌其他主要貨幣在第3季轉強，為外匯基金帶來一些資產外匯估值下調。總體而言，外匯基金在2025年首九個月錄得不俗的投資收入，各主要資產類別均實現正回報。

他續說，展望2025年餘下時間，投資環境仍然高度不明朗。雖然預期美聯儲繼續減息或會利好投資氣氛，但市場對美國經濟前景的關注仍會持續。此外，美國政府的經貿政策、貿易摩擦和地緣政治局勢的反覆變化對金融市場的影響仍然難以預測。