中國人壽(海外)培育專業理財顧問團隊　為灣區客戶提供優質服務

隨著粵港澳大灣區融合加速，跨境養老、財富傳承成為港人關注的焦點，面對通脹壓力與對高質素退休生活的追求，市場迫切需要更專業、更貼地的財務策劃方案。中國人壽保險（海外）股份有限公司 (下稱「中國人壽（海外）」)正瞄準這一藍海，憑藉其深厚根基，提出「立足香港，輻射大灣區」的發展策略。中國人壽（海外）香港分公司副總經理馬培培女士指出，要將宏觀願景落地，關鍵在於運營系統的支持與人才的培養。為此，公司推出「Enrich・盈加」多元化服務平台，並配合「精英薈」核心人才培育項目，打造專業理財顧問團隊，為灣區客戶提供優質服務。



宏觀佈局 立足香港輻射灣區 打造「Enrich・盈加」多元服務

中國人壽（海外）立足港澳，聯結內地，面向東南亞，業務範圍包涵壽險、投資及強積金等，致力於為客戶提供人壽、儲蓄、年金等優質的產品及服務。談及大灣區策略，馬培培女士強調，保險更是對客戶一生的承諾，保險的價值，主要通過多維度的服務來體現。為此，公司推出的「Enrich・盈加」多元化服務平台，範疇涵蓋「養老、健康、財富、教育、生活」，正正為客戶提供全生命週期的守護。在具體服務上，例如個險理賠在內地約有超過15,000家「直付」醫院，團險有703間，合資格之特選受保客戶可獲墊付醫療費用；同時，客戶亦可透過平台選用全國各省市的養老機構。

此外，公司近年大力投資科技，將其作為支持客戶與理財顧問業務發展的核心引擎。「OneService APP」讓客戶足不出戶，便可在手機上完成多達24項的保單服務，如保單價值提取、保單貸款、更改受益人、更改通訊資料等。而在最關鍵的理賠環節，科技力量更是展現無遺。

「理賠的速度不但顯示一家公司背後領先的科技系統，亦是體現對客戶服務的責任與承諾。」馬培培女士表示。目前，每張醫療收據金額為港幣1萬元或以內的團險理賠，客戶透過手機填寫及上傳資料，最快可於「五分鐘之內就可以到賬」。科技不僅服務客戶，也強力支持前線理財顧問。電子投保最快可於「16秒保單完成保單批核」，達到「秒級」速度 ，這大大提升了理財顧問的工作效率與客戶體驗。

馬培培女士亦強調︰「理財顧問的角色不只是銷售產品，而是深入了解客戶的理財所需，從而提供合適的理財策劃建議。」這意味著要成為一名專業的理財顧問，必須要掌握多元化的內容，除了保險條款之外，還涉獵投資、稅務規劃、退休配置及財富傳承等全方位的理財知識，才能勝任理財顧問的角色。為吸引「年輕一代」了解保險行業，公司更推出了「KOL 計劃」。在為期三個月的課程中，公司會教授學員如何使用小紅書、打造個人IP形象、剪輯視頻，讓自己成為「KOL」，從而透過分享專業知識來提供理財策劃服務，而非傳統的產品銷售。

系統化專業培訓 建立未來領袖人才庫

宏大的策略需要頂尖的人才執行。中國人壽(海外)香港分公司首席代理人戰略發展總監蘇芷君女士指出公司人才培訓的兩大核心方向：「專業化」與「系統化」。

中國人壽(海外)香港分公司首席代理人戰略發展總監蘇芷君女士

為培育公司精英理財顧問所設立的《個人財務策劃證書》暨《灣區養老及退休策劃專業證書》（簡稱「雙證書課程」）正是「專業化」的重要一步，旨在應對大灣區兩地客戶殷切的理財需求。課程主要涵蓋為客戶提供全面理財策劃分析所需之知識和技巧；及跨境養老政策和相關退休規劃工具之知識，從而針對高端客戶群提供全面「養老+財富管理方案」。

蘇芷君女士補充，為期9天的課程經已圓滿結束，成功完成整個雙證書課程的學員，可獲由中國人壽(海外)香港商學院發出之證書包括《個人財務策劃證書》及《灣區養老及退休財務策劃專業證書》。她期望理財顧問能將所學知識融會貫通，藉此提升自身的銷售技巧與專業形象，以爭取客戶的信賴。她更期望作為團隊領袖，能將這套成功經驗複製給每位團隊成員，帶領整個團隊在大灣區養老市場這片藍海中脫穎而出。

而「精英薈」的誕生旨在「薈聚精英・重點栽培」，實踐「系統化」的培訓階梯。蘇芷君女士詳述，此項目精準地「薈聚」那些在業績上已有卓越表現、位列公司Top 1%的精英理財顧問。透過建立一個從「潛力發掘」到「系統培訓」的完整生態，為這批頂尖人才提供系統化的深度培訓，進一步激發和釋放他們的潛能。憑藉這批頂尖精英的成功經驗與模式，其他理財顧問可以學習並借鑒他們的成功方法，逐步為公司建立持續不斷的未來領袖人才庫。最終實現「讓我們的大多數成為精英」的願景。

中國人壽（海外）成立「精英薈」，打造專業團隊。

通過雙證書課程提供專業內容，再透過精英薈的領導力培訓，將這些內容轉化為團隊可用的管理工具與銷售流程。在早前的「雙證書課程」畢業禮上，兩位理財顧問屈展青(Cathy)及丘祝筠(Melody)，便分享了她們如何將「個人財務策劃」與「灣區養老」的課程內容，真正實踐到工作中。

從銷售到策劃 活用「灣區養老」創共贏

系統化的培訓為前線精英帶來了顯著的思維突破。精英薈成員屈展青(Cathy)擁有豐富銷售經驗，她坦言，「雙證書課程」啟發她從單純的產品銷售思維，轉變為從客戶視角出發，更重視財務策劃流程與人生階段財富管理。

其中，「灣區養老」的課題緊貼當下趨勢，深受客戶關注。Cathy分享：「我曾帶領客戶參觀位於深圳，與公司平台合作的養老社區，留下了深刻的美好印象。那裡的康養設施完善，收費亦相宜。反觀香港，安老社區收費高昂且空間相對狹窄。這次體驗擴闊了我的眼界，也讓我能夠為客戶提供更多理想退休及養老地點的選擇。」

Cathy活用所學，將其轉化為實際的銷售助力。她曾向一對中產無孩的夫婦客戶分享在灣區退休的可能性。她發現，這類客戶最關心是如何讓資產跑贏通脹，實現增值，心態更傾向提早規劃晚年生活。最終，Cathy的客戶選擇了多元貨幣儲蓄計劃，以配合未來在灣區養老時的實際需要。

中國人壽(海外)香港分公司分行經理屈展青（Cathy）

新晉領袖的「藍圖」精準培訓成招募王牌

對於今年剛開始發展團隊的精英薈成員丘祝筠(Melody)而言，「雙證書課程」的價值在於「精準」與「高效」。她形容，若沒有公司提供免費課程，便需要「自己花錢、上網或看書來學習」。

透過精準實用的課程內容，Melody發現客戶的心態已在轉變。她觀察到，退休規劃呈現年輕化趨勢，顛覆了以往認為只有臨近退休人士才會關心的印象。事實上，現在許多三十歲左右的年輕群體，已經開始思考如何安排自己的退休生活。退休是長達幾十年的部署，客戶必須會進行長遠分析，不可草率作出決定。

作為新晉管理者，課程為她提供了清晰的「藍圖」與「框架」，讓她更有信心去複製成功。公司提供的高品質課程，是招募上的「王牌」，讓競爭對手很難與我們作對比。她表示 :「面對想要在財務策劃行業長線發展的求職者，能夠持續提升個人的專業性是十分重要。」

中國人壽(海外)香港分公司首席財富管理經理丘祝筠(Melody)

(資料及相片由客戶提供)