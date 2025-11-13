京東經調整純利跌56%仍勝預期　美股盤前漲3%　京東物流少賺21.5%

京東（9618）系公佈第三季業績。京東放榜前，美股盤前先升2.6%，業績公佈後漲幅擴大。另外，京東物流（2618）與京東健康（6618）均公佈業績。



京東第三季經調整純利錄得58億元人民幣（下同），按年減少56.1%，惟仍勝於預期。總收入2291億元，按年增14.9%。



京東經調整少賺56%仍勝預期 外賣環比投入收窄

京東指，雖然帶電品類面臨以舊換新高基數的影響，有信心進一步鞏固在該領域的領先市場地位，並挖掘日用百貨品類與廣告服務的巨大增長潛力。公司披露，年度活躍用戶數在10月份突破7億大關。

此外，京東外賣繼續擴大業務規模，並與京東零售不斷加深協同效應，與此同時，三季度京東外賣實現了環比投入收窄，這主要得益於其單均損益表現的改善。

公司解釋稱，外賣GMV和訂單量穩步增長，且整體投入環比收窄，這主要得益於京東外賣運營效率的提升，並且在行業競爭中保持理性，由此取得單均損益水平的逐步改善。

京東物流經調整少賺21.5%

京東物流（2618）期內經調整利潤，錄得20.2億元，按年跌21.5%；純利則為20.3億元，按年跌7.9%；總收入為550.8億元，按年增24.1%。總收入增加乃受來自一體化供應鏈客戶收入增加及來自其他客戶收入增加所驅動。

期內，毛利及毛利率分別為50億元及9.1%，而去年同期的毛利及毛利率分別為52億元及11.7%。此外，公司亦宣佈胡偉已辭任執行董事、首席執行官，原因爲彼將於京東集團有其他任職。董事會欣然宣佈，王振輝先生已獲委任爲公司執行董事、首席執行官及授權代表，今日（13日）生效。

2025年7月，京東物流發布了自主研發的京東物流VAN無人輕卡。

京東健康經調整多賺42.4%

此外，京東健康（6618）非國際財務報告準則盈利，按年升42.4%至19.0億元；按非國際財務報告準則，經營盈利13.8億元，按年升59.9%；收入171.2億元，按年升28.7%。