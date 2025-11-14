領展擬加碼投資澳洲市場　傳斥近77億購3個商場各50%權益

領展（0823）擬斥資約76.6億元，加碼投資澳洲市場。據澳洲傳媒報道，領展已向Lendlease旗下規模達28億澳元的Australian Prime Property Fund Retail基金發出收購要約，擬以15億澳元收購該基金旗下三個購物中心各一半的股權，包括昆士蘭Sunshine Plaza 、新南威爾斯州Macarthur Square以及西澳Lakeside Joondalup；而基金目前僅持4項資產。報道指出Lendlease拒絕評論。



領展股價今日（14日）早段對消息反應不大，低開0.9%，最新報41.9元。

現於澳洲擁3項目權益

根據領展最新業績報告顯示，領展現時持有悉尼的The Strand Arcade、Queen Victoria Building及The Galeries物業各50%權益。

截至今3月底，該3項資產估值分別為1.07億、2.7億及1.62億澳元，合共約5.39億澳元，租金回報率則介乎5.3厘至5.5厘。這批物業於2021年11月以總代價5.38億澳元（相當於當時約31.2億港元）收購。