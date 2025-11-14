內地10月公布三頭馬車數據　社會消費零售增2.9%　勝預期

內地國家統計局公布包括社會消費零售等，被稱為「三頭馬車」的10月份經濟數據。當月社會消費品零售總額為46,291億元（人民幣‧下同），按年增長2.9%，勝市場預期。當局指出，10月份國民經濟運行基本平穩，穩中有進態勢持續。



國統局指出，當月除汽車以外的消費品零售額42,036億元，增長幅為4%。國統局亦表示，在今年1至10月份，社會消費品零售總額412,169億元，增長4.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額372,160億元，增長4.9%。

規模以上工業增加值增4.9%

當局又表示，10月份規模以上工業增加值按年實際增長4.9%，不及市場人士預期。若與今年9月相比，增長為0.17%。在今年首10個月，規模以上工業增加值按年增長6.1%。

國統局亦指出，今年首10個月全國固定資產投資（不含農戶）為408,914億元，按年下降1.7%，同樣不及市場預期。其中，民間固定資產投資按年下降4.5%。10月份固定資產投資（不含農戶）按月下降1.62%。

首10月固定資產投資遜預期

在今年首10個月，全國房地產開發投資73,563億元，按年下降14.7%；其中，住宅投資56,595億元，下降13.8%。房地產開發企業房屋施工面積652,939萬平方米，下降9.4%。其中，住宅施工面積455253萬平方米，下降9.7%。房屋新開工面積49,061萬平方米，下降19.8%。其中，住宅新開工面積35,952萬平方米，下降19.3%。房屋竣工面積34,861萬平方米，下降16.9%。其中，住宅竣工面積24,866萬平方米，下降18.9%。1至10月份，新建商品房銷售面積71,982萬平方米，同比下降6.8%；其中住宅銷售面積下降7.0%。新建商品房銷售額69,017億元，下降9.6%；其中住宅銷售額下降9.4%。

上月失業率跌至5.1%

此外國統局數據顯示，今年首10個月，全國城鎮調查失業率平均值爲5.2%。10月份，全國城鎮調查失業率爲5.1%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率爲5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.5%。31個大城市城鎮調查失業率爲5.1%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間爲48.4小時。