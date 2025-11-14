聯儲局減息機會降溫　Bitcoin再失10萬美元關　港以太幣ETF瀉逾8%

美國聯儲局下月減息會一度降至不足5成，拖累Bitcoin（比特幣）及以太幣等加密貨幣下挫，其中Bitcoin再次失守10萬美元大關。受到Bitcoin價格下跌拖累，在香港掛牌的加密貨幣交易所買賣基金（ETF）均下跌。



根據Coindesk最新數據，Bitcoin報99,688.49美元，跌2.38%；以太幣跌5.7%，報3,239.34美元，瑞波幣跌3.7%，報2.34美元。

Ethereum，以太幣（Reuters）

至於在港掛牌的加密貨幣ETF價格均下挫，博時以太幣（3009）及嘉實以太幣（3179），分別跌8.6%。

博雅互動跌近半成

有投資加密貨幣的公司亦受到波及，博雅互動（0434）跌4.9%，映宇宙（3700）跌1.9%，美圖（1357）跌0.9%。

特朗普次子對Bitcoin仍具信心

雖然Bitcoin等加密貨幣價格向下，但是無損美國總統特朗普次子Eric Trump的信心。作為American Bitcoin Corp.創辦人兼首席策略官的Eric Trump，在接受《Yahoo Finance Invest》專訪時再次強調，Bitcoin已成為「我們這個時代最強的資產」，更直言比地產等傳統硬資產都更具優勢。他又指出無論是抗衡通脹、抗衡腐敗，還是抗衡全球貨幣政策混亂，比特幣都成為投資者避險的核心選項，「平均每年升70%，過去10年沒有第二種資產做到嗎？沒有。」

World Liberty Financial 聯合創始人包括特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.，左）和次子埃里克（Eric Trump，右）（Reuters）

他進一指出﹕「所有Fortune 500公司都在增持，家族辦公室亦在囤積。」他強調 Bitcoin的增值能力有目共睹，即使加密市場波動，「兩年升幅仍達170%至190%。」