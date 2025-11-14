碧桂園擬重組減110億美元債務　包括發新股及可換股債券

碧桂園 （2007） 就建議重組可能進行的交易，目標是減少債務超過110億美元，前提是債權人選擇去槓桿化程度最大的計劃對價選項、所有強制性可轉換債券及SCA認股權證均轉換為新股份，且股東貸款根據建議重組的條款轉為股權。



碧桂園表示，集團一直與專案小組及協調委員會緊密合作，務求於2025年年底前落實建議重組。債權人有權在多個計劃對價選項中作出選擇，包括現金、建議的強制性可轉換債券（A）、強制性可轉換債券（B）、中期工具及長期工具。

擬發可換股債券

受限於重組生效日期的發生並受限於債權人對計劃對價選項的選擇，將發行：本金總額最高75.15億美元的強制性可轉換債券（A），其中最高75億美元將支付作為計劃對價，及最高1,129.36萬美元將支付作為重組支持協議同意費用，及最高277.64萬美元將根據與專案小組訂立的工作費用安排支付作為工作費用。本金總額最高54.43億美元的強制性可轉換債券（B），作為計劃對價支付。本金總額最高3,946.14萬美元的強制性可轉換債券（C），作為創興銀行雙邊貸款解決方案的一部分。公司將向選擇收取SCA認股權證的第一類債權人發行SCA認股權證，賦予其認購SCA認股權證股份的權利。

將發行最多9.14億股新股份，以按照專案小組、協調委員會及可轉換債券持有人小組各自的工作費用安排分別支付結欠彼等的若干工作費用。倘未能獲得所有必要的監管批准，以發行強制性可轉換債券A支付重組支持協議同意費用及應付予專案小組的工作費用，則擬按初始轉換價每股2.6元發行最多額外4,221萬股新股份。 公司亦建議發行最多1,684.98萬股新股，每股作價2.6元，以支付大豐銀行雙邊貸款直至2024年9月30日的應計及未付利息，金額達4,380.96萬元。

此外，擬資本化股東貸款約10.98億美元（連同利息），向控股股東發行新股份，每股發行價0.6元。