大摩就參與紫金黃金IPO　遭美國會議員質詢

《彭博》報道，美國眾議院中國特設委員會共和黨籍主席質詢，摩根士丹利參與紫金黃金國際（2259）9月在香港IPO時是否進行了充分的盡職調查。



眾議員John Moolenaar在11月13日致大摩政總裁Ted Pick的信中，要求該大行提供更多信息，包括與該交易相關的文件和通信記錄。

圖為2016年3月29日，紫金礦業集團有限公司的標誌。（Reuters）

母企紫金被美列黑名單

問題的關鍵在於交易可能為紫金黃金國際的母公司紫金礦業（2899）提供了幫助。紫金礦業因涉嫌違反美國針對新疆地區強迫勞動的相關限制，被美國列入黑名單。眾議員John Moolenaar在信中質疑，這筆交易是否「旨在將紫金礦業的海外黃金資產整合到一個獨立實體下，同時又允許紫金礦業繼續擔任控股股東」

眾議員John Moolenaar在信中寫道，「摩根士丹利的參與令人嚴重關切其在盡職調查中是否充分評估了一家被美國政府列入制裁名單、涉及侵犯人權並與中共維持密切關係的公司」。

摩根士丹利一位代表未立即回應置評請求。

曾就寧德時代IPO向摩通及美銀發傳票

眾議員John Moolenaar表示，他向摩根士丹利索取信息是眾議院中國特設委員會正在進行的更廣泛審查的一部分，該審查旨在調查華爾街銀行參與已知與中國軍方有關聯或過去有勞工虐待記錄的中國公司IPO的情况。

他寫道，「摩根士丹利承銷紫金黃金國際IPO的行為，正是美國政府試圖阻止的那類商業活動」。

此前，眾議員John Moolenaar領導的眾議院中國特設委員會於7月向摩根大通和美國銀行發傳票，原因是這兩間銀行參與了寧德時代（3750）的港股上市。