科技股下挫　百度及京東挫逾半成　累港股全日跌500點兼失27000點

美國聯儲局在下月再減息機會降溫，觸發美國股市於周四（13日）跌近800點，亞太區股市今日（14日）爆發小股災，其中港股全日500點，收市報26572點，國指收市報9397點，跌201點，科指跌168點，報5812點，成交額約為2,328億元。



ATMXBJ一同低收

科技股今日紛紛下挫，百度（9888）跌7.2%，為今日表現最差藍等股。京東（9618）跌6%，阿里（9988）跌4.4%，小米（1810）跌2.6%，騰訊（0700）跌2.3%，美團（3690）跌2.1%。

蔚小理跌逾2%

汽車股同樣低收，小鵬（9868）跌6.8%，蔚來（9866）跌3.2%，理想汽車（2015）跌2.3%，比亞迪（1211）跌2.1%。

金融股方面，港交所（0388）跌2.6%，友邦（1299）跌2.1%，平保（2318）跌1.6%，滙豐（0005）跌1.2%。

消費股方面，泡泡瑪特（9992）跌1.8%，蜜雪集團（2097）跌0.7%，周大福（1929）升0.3%。

京東健康逆市飆逾6%冠藍籌

醫藥股走勢個別，歌禮製藥（1672）飆15.5%，京東健康（6618）逆市升6.6%，並且成為今日表現最佳藍籌股。