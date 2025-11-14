證監會行政總裁梁鳳儀再獲政府委任　任期2年

證監會行政總裁梁鳳儀，再次獲政府延長其任期2年至2027年12月底。政府公布，行政長官根據《證券及期貨條例》，再度委任梁鳳儀為證監會行政總裁，任期2年，由2026年1月1日至2027年12月31日。



財政司司長陳茂波表示，梁鳳儀在任內帶領證監會公正、高效和穩健地履行其穩慎監管與促進市場發展的雙重使命，表現出色。在她的領導下，證監會與市場、特區政府以及海內外的監管機構和持分者保持良好溝通，積極推動香港證券市場的改革、持續深化內地與香港資本市場的互聯互通，以及不斷拓展與海外市場的聯繫，鞏固本港市場的優勢、提升本港市場的競爭力。

財政司司長陳茂波。

陳茂波讚揚梁鳳儀表現出色

他又稱，證監會亦積極推動資產及財富管理、固定收益及貨幣市場，以及數字資産等新興領域的發展，助推香港金融服務的創新和高質量發展，深信梁鳳儀將繼續帶領證監會積極作為，為鞏固和提升香港國際金融中心的功能和地位作出更大貢獻。

證監會會行政總裁梁鳳儀。（蘇煒然攝）

2015年3月加入證監會

梁鳳儀於2015年3月加入證監會，先後獲委任為投資產品部和中介機構部的執行董事，及於2018年3月至2022年12月期間兼任副行政總裁，自2023年1月起出任證監會行政總裁。

加入證監會之前，梁鳳儀於1994年至2008年期間在金管局工作，並於2008年8月至2013年12月期間出任財經事務及庫務局副局長。