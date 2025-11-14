清溢光電佛山生產基地投產　唐英年︰家族企業與國家發展同步前行

唐英年家族企業深圳清溢光電於佛山的「平板顯示及半導體用掩膜版生產基地」今日﹙14日﹚正式投產，唐英年以清溢光電實際控制人身份出席投產紀念儀式時表示，清溢光電奠下里程碑，家族企業成功轉型，以科技產業立足，與國家發展同步前行。



清溢光電於2024年在佛山市南海區投資人民幣35億元建設佛山生產基地項目，包括「高精度掩膜版生產基地建設項目」 和 「高端半導體掩膜版生產基地建設項目」。

唐英年說，清溢光電在掩膜版生產的科技領域上，默默耕耘接近30年。清溢光電從2024年3月18日宣布位於佛山市南海區的「平板顯示及半導體用掩膜版生產基地」開始動土，到今日正式投產，僅一年多時間，在佛山實現了從規劃到生產的跨越，也是清溢光電在掩膜版領域發展踏上新台階。

他續稱，這是家族企業發展的重要里程碑，感謝政府領導的鼎力支持，以及合作伙伴、建設團隊與全體員工的辛勤付出，並稱有信心在「十五五」規劃建議下，國家可以構建新發展格局，牢握發展主動權，在高水平科技發展上取得新突破，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，及推動科技創新和產業創新深度融合。

唐英年又指，家族的發源地是上海，一直與國家發展同步前行。家族由60年代開始以紡織工業的先鋒角色投身製造業，一直因應國家發展變化，適變求變，在80年代成立生益科技，及後發展生益電子，到今日清溢光電奠下里程碑，成功轉型，以科技產業立足。