螞蟻井賢棟︰生成式AI將讓每個人及企業擁有理財助手或CFO

螞蟻集團董事長井賢棟在新加坡金融科技節上表示，生成式人工智能將拓寬金融服務的邊界——未來每個人都將擁有專屬AI理財助手，每個中小企業可以配備專屬CFO（首席財務官）。

井賢棟指出，金融服務是數據與語言雙密集型行業，金融産品涉及大量抽象複雜概念，嚴重依賴語言定義與溝通，因此生成式AI將全方位影響金融服務各領域，而非局限於單一環節。

以行業應用爲例，他介紹許多公司已在風險管理、反欺詐和客戶體驗優化等方面部署AI技術：「未來人類員工與AI智能體將協同工作，這將大幅提升金融機構服務效率，推動普惠金融深入發展。」

結合智能體經濟趨勢，井賢棟預測，智能體支付將迎來蓬勃增長。他認爲，當前智能體支付已能協助完成購買、預訂及定金支付等操作。「但這只是開始，我們看到多智能體正協同執行更複雜的任務。智能體經濟發展需要新的分配機制，支付作爲底層基礎設施必須完善，才能支撐智能體協作網絡高效運行，因此智能體支付將進入快速發展階段。」

在服務端，井賢棟認爲，未來每個人都將擁有專屬AI理財助手，這種全天候在線的AI智能體可以回答問題、協助使用服務，並提供量身定製的個性化建議；同時，生成式AI將在中小企業服務領域釋放更大價值，讓每個中小企業都有自己的CFO。