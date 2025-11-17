吹奏AI泡沫　沽神Burry突「冚牌」　 謀11.25上演大龍鳳

尚有大約一個半月時間2025年便結束。若要講及今年環球金融市場的關鍵詞，肯定非人工智能（AI）莫屬。不論是中港股市，又或者是美股等外圍股市，只要能與AI概念沾上邊，相關股份，即時成為投資者追捧對象。最佳例子就是今年2月時，內地AI模型DeepSeek橫空出世，中港股市投資者，紛紛在市場上物色相關概念股，帶動港股在短短一個月內，累積4000點升幅至23000點。市場人士更以DeepSeek moment來形容這段時光。



2025年9月10日，上海，2025外灘大會上，英偉達（NVIDIA）公司參展。（CFP）

AI概念在美國股市的影響力，更是有過之而無不及。美股在今年內多次創下新高，其主要動力來自英偉達（Nvidia）及蘋果等科技七雄。其中英偉達更成為，全球首間。市值超過5萬億美元的上市公司。除卻科技七雄外，包括甲骨文或是帕蘭泰爾（Palantir）等公司一樣受益於AI概念，成為投資者寵兒。甲骨文創辦人埃利森，更因為公司股價攀升，身家一度超過Tesla行政總裁馬斯克成為全球首富。帕蘭泰爾股價，於年內累計升幅達到150%，可見AI概念在資本市場受歡迎程度。

華爾街中人預警 科企估值過高

AI炒作概念會否在短期內結束？相信機會不大。不過，已有不少華爾街中人發出預警，科技股估值已過高，預期在未來2年，美股將會出現調整，幅度介乎10%至15%。

不單止作出看淡的言論，更有市場人士身體力行，對英偉達及帕蘭泰爾兩隻AI概念股建立淡倉。他是誰？就是成功預測次按危機爆發的傳奇基金經理﹑電影《沽注一擲》的原型人物布瑞（Michael Burry）。

外界將雷曼兄弟因投資失利，在談判收購失敗後宣布申請破產保護，引發全球金融危機的事件，稱之為「雷曼時刻」（Lehman Moment）。（GettyImages）

布瑞的經歷有多傳奇？眼光有多準繩？單從他早在次按危機爆發前夕，已沽空相關資產。最終在2008年雷曼兄弟倒閉及金融危機爆發，而名利雙收便可知一二。其事跡更被作家劉易斯，改編成為小說The Big Short，再被改編為電影《沽注一擲》，更加增添布瑞本人的傳奇性。

《沽注一擲》劇照。

建兩AI巨企淡倉 名義價值逾10億美元

近年布瑞不時將焦點投放在科技股，包括阿里巴巴（9988）及京東（9618），並對相關科技股建立期權好倉。不過對於有股王之稱的英偉達，以及數據分析公司帕蘭泰爾卻另有看法。早前布瑞旗下的賽恩投資管理（Scion Asset Management）上載第3季13F報告，顯示對帕蘭泰爾認沽期權名義價值達9.12億美元，對英偉達認沽期權價值約1.86億美元，兩者合計佔其組合權重達到80%。從有關持倉披露，反映出布瑞對具AI概念股的取態如何。不過有關數據，只反映出截至今年9月底持倉情況，目前尚未知道他是否仍持有有關淡倉。

Michael Burry社交媒體x的擷圖。

布瑞不單止建立淡倉，日前更在社交媒體發出帖文，指出多間大型科技公司，透過延長資產「有效使用壽命」，以低估折舊來抬高利潤，更指出這是「現代最常見的欺詐之一」。

布瑞認為，科技公司大規模採購英偉達芯片和伺服器，以擴充算力，通常只有2至3年產品周期的計算設備，其折舊年限不應該被延長，可是所有超大規模數據中心營運商，都有作出有關行為。他又估計相關科技企業，在2026年至2028年間低估折舊1,760億美元。布瑞又表示，到了2028年甲骨文的利潤或被誇大26.9%，META利潤則被誇大20.8%。

Palantir行政總裁卡普（Alex Karp）。（getty image）

當布瑞對帕蘭泰爾做淡的消息曝光後，該數據分析公司行政總裁卡普（Alex Karp）直言，布瑞做淡的2家公司，剛好是目前市場上最賺錢的公司，認為布瑞的做法是相當奇怪。

布瑞旗下對沖基金突取消SEC註冊

在布瑞發出科企低估折舊的帖文後不久，就傳出布瑞旗下賽恩資產管理的註冊資格已於11月10日終止。外電報道，據呈交美國證交會（SEC）申報文件顯示，賽恩資產管理的註冊資格已於11月10日終止，意味布瑞再次關閉其經營的對冲基金。截至今年3月底，賽恩資產管理的資產規模約1.54億美元。

在社交媒體上，流傳一封據稱是布瑞致投資者的信件，指出賽恩資產管理將會關閉，並且向投資者返還資金。信內亦指出﹕「我對證券價值的估計與市場不符已有一段時間」。不過暫時無法驗證信件的真實性。

不過報道亦指出註銷註冊也可能表明，布瑞計劃將賽恩資產管理轉型為「家族辦公室」。因「家族辦公室」毋需在SEC註冊，其本人亦暗示將於11月25日發布重大消息。

Michael Burry。（getty image）

另一方面布瑞，亦就針對帕蘭泰爾及英偉達建立淡倉解畫。他澄清買入了5萬份帕蘭泰爾認沽期權合約，每份合約涵蓋100股。每股期權費為1.84美元，總支出為920萬美元，這些合約可以使他在2027年以50美元的價格，沽出該數據分析公司股票。

他也披露，持有1萬張英偉達看跌期權，到期日為2027年12月17日，行使價為110美元。

科企封閉投資安排 或致骨牌效應

當然對AI及科技企業持保留態度的市場人士，並非只有布瑞一人。早前世界經濟論壇主席布倫德指出，目前金融市場面臨三大泡沫分別為AI﹑加密貨幣以及債務。布倫德的言論，正好反映外界漸漸對AI發展，或蘊釀成新一波泡沫的憂慮。

2025年2月3日， OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的企業AI推廣活動。（Reuters）

市場人士擔心AI發展形成另一次泡沫，一方面與OpenAI等多間大型企業宣布，對AI晶片﹑數據中心及算力，合共作出數以千億美元投入，但是卻無法指出何時帶來具體收益，以及從何獲得資金以落實投資承諾。另一方面是多間大型科企，宣布互相購買產品及投資的安排，形成一個近乎閉環式安排。有台灣傳媒指出，這種交叉投資及長期合約的綁定，會讓收入提前或重複反映一旦需求降溫﹑資金鏈收縮，就會產生骨牌效應。

覺得有點抽象？不如看看以下例子。ChatGPT母公司OpenAI，獲得英偉達投資1,000億美元，OpenAI則向英偉達購入數百萬顆晶片，以及興建數據中心，透過有關方式將資金回流至英偉達。OpenAI亦計劃向AMD購入晶片，當OpenAI購買量達到一定規模，可以從AMD獲得認購權，每股行使價僅1美仙，最多可以持有AMD 10%股權。

甲骨文董事長艾利森。（GettyImages）

OpenAI同時與甲骨文簽定協議，向甲骨文購入算力合約，規模總值3,000億美元。為滿足OpenAI對算力的要求，甲骨文向英偉達購入晶片。有關安排，不就是透過交叉投資及長期合約安排，形成的一個閉環系統？。

不過這種閉環系統安排，卻引發市場人士關注。有部份華爾街金融機構，提供雲端科技新創貸款，涉及金額達到110億美元，而英偉達的晶片則被尋求貸款的企業，用作擔保。據台灣傳媒引述野村投信的投資策略部副總經理張繼文指出，雖然現時在賬面上仍未看出影響，但是未來晶片折舊攤銷速度將會加快。他進一步指出，傳統科技投資設備攤銷年期介乎6年至8年。可是AI晶片迭代速度快，當英偉達新一代Rubin架構上市，目前的H系列及GB系列晶片價值會加速下滑，屆時從銀行獲得抵押貸款的AI初創公司，將要面臨估值下調的風險。

其實布瑞或張繼文的觀點，正好反映市場人士，對科技企業作出巨額資本投資，產生的折舊與攤銷等成本相當關注。一旦出現如布瑞所言，科技企業低估折舊成本及抬高盈利的情況，市場人士難免對相關企業進行估值重估，或會引致市場人士調低有關企業估值。

華爾街老行尊﹕市場誇大AI泡沫憂慮

至於AI概念，是否已成為上世紀90年代末的互聯網泡沫後，另一個金融市場泡沫？投資者又應該如何應對？這是市場人士最關注的議題之一。曾在1987年至1999年期間，擔任美林證券全球首席投資策略師﹑並且成功預測科技泡沫狂潮爆破的克勞夫（Charles Clough）卻認為，目前市況與上世紀90年代末科技狂潮不同。他指出，如今的科技巨頭，擁有穩健的商業模式能夠產生可觀的盈利，在經濟低迷中具備一定免疫力。從更加宏觀的角度看，他認為，目前擁有更充裕市場流動性，為股價進一步上揚提供了空間。他表示人們在泡沫問題上問錯了問題，人們以為會重演過去的經歷，但世界已經不同了，特別是資本市場已與當年不同。

瑞銀資產管理主動多元資產基金經理傅鈺指出，即使泡沫存在，距離爆破可能仍需一段時間，這一過程可能長達數年。在此期間投資者應在密切關注風險的同時，繼續捕捉市場機會，並通過多元化配置來分散投資風險。