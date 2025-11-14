AI泡沫論｜外媒引文件　OpenAI料2028年營運虧損達740億美元

AI概念正形成另一個泡沫？已成為市場人士爭論的焦點。同時市場人士亦關注AI企業的盈利前景。據外電引述文件報道，OpenAI預計2028年營運虧損將達到740億美元，或佔營收75%。此前OpenAI預期2030年可實現盈利。



報道指，OpenAI年初向投資者披露的財務路線圖顯示，預計未來5年瘋狂投資於AI基礎設施，同時以豐厚的股票選擇權吸引頂尖研究人才。

OpenAI創辦人Sam Altman最近在X平台透露，已簽署一系列算力合作協議，這些協議將使OpenAI未來8年開支將達1.4萬億美元。

OpenAI（路透社）

料今年消耗90億美元現金

報道指，OpenAI預計，今年消耗90億美元現金，銷售額達130億美元，現金的消耗比率70%。

OpenAI並預期，明年營收將翻倍至300億美元，並在2027年再次翻倍。不過，成本增長速度更快，預計虧損將大約增加3倍，2027年超過400億美元。據其內部預測，直到2029年總體運算成本開始趨於穩定，財務狀況才會逐步改善，並在2030年勉強轉虧為盈。

報道引述文件顯示，公司正斥資近1,000億美元擴建數據中心備用容量，以應對未來產品與研究可能出現的意外需求。Altman在X平台發文指：「我們相信OpenAI面臨運算力不足的風險，遠比運算力過剩的風險更顯著且更可能發生。」