京東夥科大成立聯合實驗室　聚焦智能供應鏈與具身智能技術

京東集團﹙9618﹚與香港科技大學在香港宣布正式成立聯合實驗室，取名「香港科技大學–京東集團聯合實驗室」，由港科大鄭家純機器人研究院、京東探索研究院、京東物流共同負責，雙方將聚焦智能供應鏈與具身智能技術，重點圍繞物流、健康、零售、工業等方向展開研究。

此外，京東稱，實驗室將依託京東在健康、零售、工業等領域的海量場景數據，開展跨行業融合創新。重點方向包括：醫療健康領域的腫瘤預測與輔助診療、零售領域的智能電商場景構建等，同時結合多模態大模型、邊緣計算優化演算法等技術，形成可複製的行業智能化解決方案，推動人工智能在更多行業深度落地。

業務佈局圍繞「供應鏈」

京東指出，作為一家以供應鏈為基礎的技術與服務企業，京東所有的業務佈局，都是圍繞「供應鏈」這個核心展開。當前，京東正基於過去逾二十年積累的供應鏈能力，通過技術與模式創新，打造一條覆蓋線上線下的「超級供應鏈」，將AI等新技術應用到更多場景中，以重塑現代零售、服務、物流、工業供應鏈等產業形態，完善現代化產業體系。

京東續稱，物流領域作為「超級供應鏈」的重要環節，是實驗室人工智能技術攻關的首批重點方向。京東物流已構建「超腦+狼族」的智慧物流生態，全面邁入從「輔助決策」到「具身執行」的新階段。目前京東物流「狼族」系列機器人已在全國超20省市、全球超10個國家規模化部署，其中「智狼」可助力降低物流成本達50%，「飛狼」最快可助力提效90%。實驗室將在此基礎上，攻關具身智能、室內定位等關鍵技術，推動形成高度協同的「人工智能+物流」應用生態系統。

在本次京東11.11大促中，京東物流通過首度大規模投用「京東物流超腦大模型2.0」和狼族機器人軍團，率先打造由AI深度驅動的「最科技的大促服務保障體系」。此外，京東物流剛剛宣佈，未來5年要採購300萬台機器人、100萬台無人車和10萬架無人機，全面投入物流供應鏈全鏈路場景。

京東集團CEO︰讓更多AI能力從實驗室走向產業

京東集團SEC副主席、京東集團CEO許冉，香港科技大學首席副校長郭毅可、副校長（研究及發展）鄭光廷等出席簽約儀式。

京東稱，作為亞洲領先的研究型大學，港科大在人工智能等領域擁有多項國際前沿成果，雙方將建立常態化交流平台，通過開放實驗場景、共用技術資源與聯合人才培養，構建可持續的創新生態；京東TGT「頂尖青年技術天才計畫」 、京東博士後工作站等京東人才引進專項，將面向粵港澳大灣區不斷增加招聘需求，幫助青年人才更好運用人工智能技術，推動創新成果向產業輸出。

京東集團SEC副主席、京東集團CEO許冉在簽約儀式表示：「人工智能的價值，在於技術與產業的深度融合。當AI真正擁抱產業，每個行業的萬億規模只是起點。我們期待與港科大攜手，讓更多AI能力從實驗室走向產業，率先將已驗證的降本增效模式擴展至全社會物流等各類場景，助力實現『萬億降本』，共同打造超級供應鏈下的人工智能應用新標杆。」

港科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示：「聯合實驗室的成立是前沿學術研究與產業應用的創新融合。我們將發揮港科大在人工智能、機器人等領域的開創性成果，結合京東豐富的供應鏈網路與大數據，突破核心技術瓶頸，提升物流、健康等產業效率與智能化水準。此次合作將成為驅動新質生產力發展的強勁引擎，為國家戰略科技力量注入動能。」