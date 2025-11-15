比特幣今年升幅近蒸發　一日內9億美元撤出相關ETF

比特幣近六個月來首次跌破9.5萬美元，隨著避險情緒升溫，投資者從比特幣相關基金中撤出近9億美元。

作為最大數字資產的比特幣一度下跌4.3%，至94,508美元，幾乎抹去今年全部漲幅。今年10月初，比特幣創下126,251美元的歷史新高，2024年收於93,714美元。

CoinGlass數據顯示，過去24小時內超過13億美元的槓桿頭寸被強制平倉。

與此同時，比特幣相關ETF周四淨流出約8.7億美元，為上市以來單日資金流出量次高。

彭博報道指，本周早些時候，美國股市曾因政府停擺結束而短暫反彈，但隨後迅速回落。由於關鍵經濟數據推遲發布，交易員開始質疑聯儲會是否有充分理由在短期內降息，這令市場風險資產再度承壓。

「目前的拋售與其他風險資產完全同步，但由於波動性更高，加密貨幣的跌幅更大，」富蘭克林鄧普頓投資解決方案副首席投資官Max Gokhman表示，「在機構投資尚未大規模擴展至比特幣和以太坊之外前，加密貨幣市場對宏觀風險的敏感性(Beta)將持續保持高位。」

另外，流動性也急劇下降。Kaiko稱，衡量市場承接大額交易能力的「市場深度」指標較今年高點下滑約30%。