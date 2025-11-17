哈佛第三季比特幣持倉大增257%　至4.43億美元成其最大公開頭寸

監管文件顯示，哈佛大學在2025年三季度大幅增持比特幣相關資產，其持有的iShares比特幣信託（IBIT）市值升至4.428億美元，較第二季度增長257%，成為其披露持倉中的第一大單一資產，規模超過微軟、亞馬遜與英偉達等傳統股票持倉。

哈佛管理公司當前持有貝萊德旗下比特幣ETF的680萬份份額，較6月披露的190萬份大幅上升，佔其公開股票組合約21%，使其躋身該ETF的第16大持有人。哈佛同時將黃金持倉提高99%，增持SPDR黃金信託逾66萬份、價值約2.35億美元。

比特幣與黃金「雙增配」被視為對宏觀環境不確定性的防禦性佈局。這與哈佛部分學者曾持的謹慎態度形成鮮明對比。此前多位經濟學者認為加密貨幣難以獲得監管環境支持，如今則承認市場與政策格局變化超出預期。哈佛的最新動作也反映出更多保守機構加快接納加密資產。埃默裏大學三季度將比特幣ETF持倉增至5,200萬美元；威斯康星州投資委員會持有約3.87億美元的IBIT；摩根大通亦將其持倉提高64%至3.43億美元。自2024年初上市以來，iShares比特幣信託吸引逾600億美元淨流入，佔據美國現貨比特幣ETF市場逾半壁江山。