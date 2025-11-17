加密幣市場未止跌　Bitcoin價於1個月累瀉3成　港ETF續受壓

加密貨幣市場「熊災」處處，其中作為龍頭的Bitcoin（比特幣），在過去1個多月累積跌幅超過30%，並一度年內升幅全面蒸發。



隨着市場對特朗普政府支持加密貨幣立場的熱情消退，以及近期科技股高漲行情的降温導致整體風險偏好下降，在達到歷史高點僅一個多月後，Bitcoin抹去了自今年年初以來超過30%的漲幅。在周一（17日）凌晨，Bitcoin曾跌破93,600美元，使其價格跌破去年年底的收盤水平。

Ethereum，以太幣（Reuters）

Bitcoin最新報94,976.64美元，跌0.48%；以太幣最新報3,129.45美元，跌0.83%。受到加密貨幣價格持續處於弱勢拖累，交易所買賣基金（ETF）再度下跌，其中博時比特幣（3008）跌2.2%，博時以太幣（3009）跌2.5%。

至於比特幣概念股方面，博雅互動（0434）跌1.1%，映宇宙（3700）逆市升2%。

市場人士﹕加密幣如煤礦中的金絲雀

Bitwise Asset Management駐三藩市的投資總監Matthew Hougan表示：「市場普遍在避險，加密貨幣就像煤礦裏的金絲雀，是最先發出警報。」過去一個月裏，眾多主要買家，從ETF配置者到企業債—紛紛悄然退場，導致市場失去了此前推動該代幣創下年內新高的資金流支撐。