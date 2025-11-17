滙豐正物色主席　英前財相歐思邦據報入圍候選名單

目前正在物色主席人選的滙豐控股（0005），據英國《天空新聞》報道，目前有3名候選人，當中最令人意外的是，前財相歐思邦（George Osborne）亦入圍候選名單。報道指，有人今年夏天接觸歐思邦，詢問他是否有意接任滙豐主席一職。



報道引述消息指，現時名單有三位候選人，除了歐思邦，也包括曾任渣打集團 （2888） 副主席﹑投資公司Petershill Partners現任主席Naguib Kheraj，以及高盛亞洲高管Kevin Sneader。

報道形容，由於歐思邦缺乏上市公司主席經驗，其入選滙豐主席候選名單令人感到意外。該行已尋找杜嘉祺的繼任者近一年，目前由利伯特（Brendan Nelson）擔任臨時主席。

約翰遜當年的新書發布會，歐思邦也有撐場。（Getty Images）

歐思邦現為Coinbase顧問

自從歐思邦卸任國會議員以來，他從事各種各樣的職業，他曾擔任出任《倫敦旗幟晚報》主編的編輯三年，並於2020年離職，其後成為併購顧問公司Robey Warshaw合夥人，而該公司最近被Evercore收購，但他目前仍在該公司任職。

歐思邦還擔任大英博物館主席、加密貨幣交易所Coinbase顧問，以及由義大利億萬首富Agnelli家族旗下投資管理公司Lingotto董事長。