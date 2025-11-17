調查︰近半受訪員工為工作開支墊付5000元　呢個行業墊付金額最誇

打工仔自然不想「貼錢」返工，但有調查指出，香港員工為工作自掏腰包數千元部分全年開支高達20,000元！另邊廂，31%受訪員工因報銷延誤造成財務壓力，當中以 18 至 27 歲的年輕員工受到最大，而21%曾動用個人儲蓄支付工作開支



據金融及支付平台Airwallex的最新研究揭示，報銷正迫使員工承擔龐大個人開支，金額相當於香港市民平均近1個月的薪金。是次調查訪問了 500 位香港員工，結果顯示近半數（47%）受訪者每年需墊付高達 5,000 元工作開支。

5%受訪者得報銷前 需墊付逾兩萬元

值得關注的是，有 33% 受訪者更表示每年支出高達15,000元，另有5% 表示在獲得報銷前需墊付超過20,000元，相當於最近公布的香港每月就業收入中位數。

市場推廣、公關及廣告行業的員工墊付工作開支最高，半數受訪者表示支出高達20,000 元。其次為法律服務行業（33%）及金融服務業（23%）。除了墊付高額的工作開支，員工更要等待長時間的報銷流程。超過三分之一（34%）的受訪者表示，需要等待3個星期以上才能獲得報銷。

就報銷延誤，大部分員工（60%）期望在五個工作天內完成報銷，但多數人（57%） 表示實際等待時間更長。

調查發現，31% 員工因報銷延誤造成財務壓力。﹙資料圖片﹚

31% 員工因報銷延誤造成財務壓力

調查發現，報銷延誤也造成不少「後果」，包括財務壓力、使用信用卡找數、影響工作。

其中31% 員工因報銷延誤造成財務壓力，當中以 18 至 27 歲的年輕員工受到最大，而21%曾動用個人儲蓄支付工作開支；54% 員工依賴信用卡支付工作開支，承擔因報銷延誤產生的債務及利息的風險，更有 11% 因報銷延誤而需要支付信用卡利息；12% 員工為避免墊付開支而缺席公司活動或出差，而19% 曾因公司報銷制度不善而考慮離職，當中有 5% 員工更因此辭職。

Airwallex調查亦顯示，三分之二（66%）員工認為應有更高效的報銷管理方式，突顯對企業完善報銷流程的迫切需求。面對經濟不確定及人才流失的挑戰，改善開支管理流程將成為企業提升員工福祉及財務穩定的關鍵。