大摩料明年屬股市回穩年　恒指最樂觀見34700點　籲增持科技龍頭

摩根士丹利認為，隨中國重拾全球科技競賽的立足點，加上貿易緊張局勢緩和，中資股上行空間有限，認為繼2025年強勁表現後，明年將是中資股回穩之年，當中基本面及主題式選股仍是關鍵。



大摩表示，該行對明年中資股盈利增長預測相對保守，僅預期增長6%，MSCI中國指數12個月預測市盈率介乎12至13倍，並輕微調高明年底中資股目標價。其中，恒指明年底料見27500點，國指料見9700點，MSCI中國指數見90點。

大摩又指出，予恒生指數明年底最樂觀情景下目標價34700點；最悲觀情景目標爲18700點。國企指數最樂觀情景下，明年底目標價12190點；最悲觀情景目標6670點。

大摩預期，2026年中資股在應對多重內外變數的同時，將致力實現穩定與可持續發展，並為後續出現重大突破鋪路，變數包括：（1） 企業盈利的質素與可持續性；（2） 過去12個月指數出現逾30%的估值重估後，上行空間有限； （3）2026年通縮壓力持續；（4）美國經濟增長潛在路徑不明確，增加全球宏觀的不確定性。

投資者對中資股感興趣

大摩強調，據最新的路演反饋，環球投資者對中資股展現濃厚興趣，預期南向資金會繼續支持港股成交，而A股市場則受惠於債券及定期存款轉戰股票市場，預期在岸及離岸市場表現同步。

行業方面，大摩維持「槓鈴策略」，建議增持優質互聯網及科技龍頭，並減持受宏觀經濟拖累的行業，如房地產、必需消費品及能源，同時應揀選高股股，以獲取穩定的現金回報。