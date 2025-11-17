內地必勝客及肯德基母企　百勝中國冀2030年門店總數增至3萬間

在內地經營必勝客及肯德基等連鎖餐廳的百勝中國（9987），其首席執行官屈翠容指出，公司正在加快門店擴張步伐，正推進在2026年門店數目增至2萬間的目標，並計劃至2030年，門店數目進一步增加至3萬間。



百勝中國又表示，期望今年經營利潤率介乎10.8%至10.9%。至於餐廳利潤率方面，百勝中國指出肯德基約17.3%，必勝客約12.7%。同時亦指出今年每股自由現金流目標介乎2.2美元至2.3美元。

中國肯德基。（視覺中國）

公司又公布2026至2028年增長目標（以2025年為基準年），其中同店銷售額指數按年實現100至102﹑系統銷售額實現中至高單位數年均複合增長﹑經營利潤實現高單位數年均複合增長﹑每股攤薄盈利實現雙位數年均複合增長﹑每股自由現金流實現雙位數年均複合增長，以及2026至2028年平均年度資本支出約為6億美元至7億美元。

百勝中國CEO屈翠容。（視覺中國）

未來3年每年資本開支約7億美元

到2028年的增長目標方面，公司期望屆時門店總數突破25,000家，經營利潤率：不低於11.5%。餐廳利潤率方面，百勝中國指出肯德基不低於17.3%，必勝客不低於14.5%。

百勝中國致力於為股東提供優厚的股東回饋。自2027年起，公司計劃將約100%自由現金流扣除支付給子公司少數股東的股息後回饋股東。預計在2027年和2028年期間，股東回報平均每年約9億美元至逾10億美元，並在2028年突破10億美元。