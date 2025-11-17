德勤料政府現財年扭虧　錄156億元盈餘　冀北都成港增長引擎

政府近年不時出現財政赤字。德勤預料政府在截至明年3月底止的財政年度，會大致收支平衡，約有盈餘156億元；又預期截至明年3月底，政府財政儲備將達到6,699億元。



德勤指出，政府的財政表現持續改善，預計2025/26財政年度的⼤致可達到收⽀平衡，甚⾄有些微盈餘。這突顯了政府謹慎且具前瞻性的財政管理的有效性，並顯⽰⾹港的公共財政正穩步朝向健康和可持續的發展軌跡。

政府早前公佈了截至9⽉份的財務資料。今年4至9月，香港錄得實際赤字1,032億元（已計入616億元的發債收入和268億元的還債支出）。相比之下，2024年同期的實際⾚字為2,260 億港元。主要因素是上半年政府收⼊和發債收⼊的增加，主要受較⾼的印花稅收⼊、其他營運收入及改善的投資回報推動。

籲提供投融資稅務誘因鼓勵企業發展北都

另一方面，德勤期望發展北部都會區成為本港增長引擎，建議透過稅務抵免及補貼，提供融資投資稅務誘因等，鼓勵企業落戶及投資，並推動創新科技地帶發展，為河套深港科技創新合作區設立專屬稅務框架。

德勤又期望透過稅務優化促進雙重上市，推動企業投立財資中心，強化香港資本市場，維護香港作為區域資產及財富管理中心競爭優勢。