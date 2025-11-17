畢馬威料今年內地可完成5%經濟增長目標　延續適度寬鬆貨幣政策

畢馬威今日發佈2025年第4季度《中國經濟觀察》報告，指出2025年前3季度，中國經濟實際GDP按年增長5.2%，高於去年同期0.4%，完成全年5%左右增長目標的進度良好。但分季度觀察，第3季度政策重心轉向「反內捲」，實際GDP增速達4.8%， 較二季度回落0.4%，季調環比降至歷史較低水準。



畢馬威指出，一方面「反內捲」政策推行過程中，多數企業投資動能受限，控制供給的同時也帶來投資端需求的收縮，第3季度製造業投資增速自2020年三季度以來，首次落入負增長區間。另一方面，前期「兩新」政策力度在上季度回落，而房地產需求持續低迷，使得消費、房地產銷售也有不同程度放緩。

料第4季投資有望迎來修復

畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉表示：「展望4季度，經濟運行存在兩方面支撐因素。一是中美經貿緊張局勢緩和，對第4季度外貿表現以及企業經營預期都有積極作用。二是為防範「反內卷」對內需的掣肘，近期宏觀政策對內需關注度回升。財政方面已完成5,000億元（人民幣‧下同）政策性金融工具投放，同時新增5,000億元地方債務額度支援項目建設及債務清償；貨幣政策也於近期重啟購債操作。在財政與貨幣政策協同發力下，第4季度以投資為代表的內需表現有望迎來修復，全年5%左右的經濟增速目標有望順利實現。」

畢馬威指出，財政政策方面，今年公共財政收入增速持續修復，前3季度按年增速分別為-1.1%、0.6%、2.5%，累計按年增長0.5%，高於年初預算增速。與收入表現相對，今年公共財政支出節奏前快後慢，前三季度支出增速分別達4.2%、2.6%、2.4%，且前3季度累計支出進度為70.1%，降至2015年以來最低水準。第3季度財政支出力度克制，且政策重心聚焦保民生、化解隱性債務風險，對基建投資支撐力度不足。展望下一階段，預計第4季度基建投資將迎來修復。一方面，政府對基建投資態度轉向積極。財政部專門劃出2,000億元專項債券額度，專門用於支援部分省份投資建設，反映在第3季度以來基建增速大幅放緩背景下政策的積極調整。另一方面，政策性金融工具將助力基建投資擴容。新增的5,000億元政策性金融工具除了用於支援人工智能、數字經濟產業投資，還可用於支援交通、能源、地下管網建設改造等城市更新領域基建項目。

料貨幣政策工具將聚焦五大領域

貨幣政策方面，中國人民銀行貨幣政策委員會2025年第3季度例會通稿強調「落實落細適度寬鬆的貨幣政策」，並新增「抓好各項貨幣政策措施執行，充分釋放政策效應」表述。10月27日，央行行長宣佈將恢復暫停近10個月的公開市場國債買賣操作。央行通過國債買賣與買斷式逆回購、MLF加量操作等數量型貨幣政策工具配合，實現短中長期流動性精準投放，有助於支持政府債順利發行，拓展銀行信貸投放能力。預計第4季度貨幣政策延續「適度寬鬆」基調，但降準降息等總量型工具空間可能有限，更多將以結構性工具為主導。未來結構性貨幣政策工具將繼續聚焦科技創新、綠色發展、小微企業、服務消費與養老、穩定外貿五大領域，通過「額度擴容+利率下調+範圍拓展」組合拳，強化對實體經濟重點領域和薄弱環節的精準支援，同時推動工具創新與財政、產業政策協同，提升政策傳導效能。