聯儲局下月議息　理事沃勒撐再減息0.25厘　稱作風險管理

美國聯儲局將於下月進行今年內，最後一次議息會議，市場人士關注當局會否再次減息。理事沃勒表示，支持在12月的會議上再次減息，因為他越來越擔心勞動力市場和就業急劇放緩。沃勒稱：「我並不擔心通脹加速或通脹預期顯著上升，我的重點是勞動力市場，在經歷了幾個月的疲軟之後，本周晚些時候公布的9月就業報告或未來幾周的任何其他數據都不太可能改變我的觀點，即再次減息是有必要的。」



聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）。

沃勒特別指出，傾向於再次減息25個基點，並稱：「我擔心限制性的貨幣政策正在給經濟帶來壓力，尤其是它對中低收入消費者的影響。12月的減息將為防止勞動力市場加速走弱提供額外的保障，並使政策朝着更中性的方向發展。」與此同時，他表示，價格數據表明，關稅不會對通脹產生長期影響。再次減息將是一種風險管理的做法。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

市場人士料下月按兵不動機會率達57%

不過目前市場人士已普遍預期，當局下月會按兵不動。據CME「美聯儲觀察」最新數據顯示：12月減息25個基點的機會率為42.9%，維持利率不變的機會率為57.1%。到明年1月累計減息25個基點的機會率為48.2%，維持利率不變的機會率為35.6%，累計減息50個基點的機會率為16.1%。